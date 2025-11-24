По итогам встречи в Женеве готов обновленный рамочный документ по миру в Украине, — совместное заявление

По итогам встречи 23 ноября в швейцарской Женеве между американской, украинской и европейскими сторонами готов обновленный и доработанный рамочный документ по достижению мира в Украине.

Все стороны признали консультации в Женеве продуктивными на пути к миру. Об этом говорится в совместном заявлении Украины и Соединенных Штатов Америки, обнародованном в ночь на 24 ноября.

"По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру", — говорится в тексте заявления.

Стороны во время встречи в частности подтвердили то, что любое мирное соглашение по Украине должно уважать ее суверенитет, а также обеспечить устойчивый и справедливый мир.

В ближайшие дни между Украиной и США продолжится сотрудничество — стороны будут интенсивно работать над совместными предложениями для достижения мира. К этому также привлечены европейские представители, с которыми также продолжится "тесный контакт" для достижения результатов, говорится в тексте заявления.

Відео дня

В то же время окончательные решения по доработанному рамочному документу по миру будут принимать лидеры стран — президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

"Обе стороны подтвердили готовность продолжить совместно работать для достижения мира, который будет гарантировать Украине безопасность, стабильность и восстановление", — говорится в конце совместного заявления.

Деталей относительно обновленного документа пока не раскрывают.

Стоит заметить, что в вечернем обращении 23 ноября Владимир Зеленский сообщал о том, что "есть сигналы, что команда президента Трампа слышит нас". Президент подчеркнул, что первым приоритетом является надежный мир и безопасность.

"Мы рассчитываем, что результатом будут правильные шаги", — заявлял украинский лидер.

В то же время Владимир Зеленский анонсировал продолжение усилий на следующий день, 24 ноября.

Напомним, 24 ноября издание CBS News сообщало, что Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, а министр армии США в Россию после переговоров в Женеве.

Также издание The Guardian информировало, что лидеры Европы предложили США "кардинально другой" план мира в отношении Украины.