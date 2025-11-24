Зеленский может поехать в Вашингтон, а министр армии США в РФ после переговоров в Женеве, — CBS News

Американские и украинские чиновники рассматривают возможность организации визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, чтобы обсудить с лидером США Дональдом Трампом "чувствительные" вопросы мирного плана.

После переговоров в швейцарской Женеве уже в течение этой недели Владимир Зеленский может посетить Белый дом и встретиться с американским лидером в рамках усилий Трампа по заключению мирного соглашения ко Дню благодарения. Об этом сообщает издание CBS News со ссылкой на источники.

Высокопоставленный чиновник из Белого дома рассказал в комментарии СМИ, что пока точных планов относительно визита Зеленского в Вашингтон нет. Чиновники, знакомые с вопросом, отметили, что все зависит от того, какими будут результаты переговоров в Женеве.

Также пока нет планов относительно переговоров с Россией или на территории РФ. Однако, как рассказал представитель Белого дома, другим результатом встречи в Женеве может стать то, что министр армии США Дэн Дрисколл поедет на встречу в Россию или же встретится с российскими чиновниками в другом месте.

Відео дня

Пока же, как сообщила российская сторона в комментарии для медиа, таких встреч не запланировано.

Издание также обратило внимание, что Дрисколл в течение последних нескольких недель контактировал с украинскими чиновниками, а его роль в переговорах по Украине касались деталей гарантий безопасности.

Итоги переговоров в Женеве: для чего Зеленский может встретиться с Трампом

Агентство Reuters также сообщило о том, что чиновники рассматривают возможность приглашения Владимира Зеленского в Вашингтон. Медиа подтверждает, что визит может состояться уже в течение этой недели, о чем информировали два источника, знакомые с вопросом.

Один из источников рассказал о том, что главной идеей такого визита является обсуждение самых "чувствительных" вопросов нового мирного договора. В частности речь идет о территориях.

Официальных комментариев от сторон относительно возможных следующих встреч пока не поступало.

Напомним, 23 ноября в Женеве между украинской и американской делегациями состоялись консультации по "мирному плану": Фокус рассказывал, что известно о переговорах.

Также 23 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что редакция мирного плана находится на завершающем этапе и отражает украинские приоритеты.