США предложили "Рамочное соглашение по гарантиям безопасности": какие три пункта защитят от РФ, — СМИ

Во время встречи в Женеве украинская делегация получила от Соединенных Штатов Америки соглашение о гарантиях безопасности, которое предусматривает прямое военное участие американцев в защите от нападения россиян, рассказали медиа. Кроме США, воевать будут еще пять стран Европы.

Вашингтон предложил на рассмотрение Киева два соглашения, сообщило медиа "РБК-Украина" со ссылкой на источники. Первый документ — перечень 28 пунктов мирного плана США и РФ, второй — "рамочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины". Во втором документе — три пункта, которые должны защитить от нового нападения Москвы.

Неназванные собеседники "РБК-Украина" рассказали о содержании проекта второго соглашения, при этом украинские чиновники пока не подтвердили, что видели этот документ. Рамочное соглашение содержит три пункта с гарантиями безопасности по "модели 5 статьи договора НАТО".

США обещают, что в случае нового нападения РФ Пентагон предоставит Украине войска, оружие, разведывательные данные, логистические возможности, дипломатическую и экономическую помощь. Вместе с США аналогичную помощь будут оказывать еще пять стран Европы — Великобритания, Франция, Германия, Польша, Финляндия. Соглашение будет действовать 10 лет с возможностью продления.

Не уточняется, на каком уровне будет утверждаться соглашение, — должны ли его подписать лидеры США и Украины и будет ли парафирование в Конгрессе и Верховной Раде.

Відео дня

Медиа отметило, что содержание рамочного соглашения не окончательное и может корректироваться.

Мирный план США — детали

Отметим, 20-21 ноября западные медиа опубликовали 28 пунктов мирного соглашения США и РФ с требованиями капитуляции Украины. Среди 28 пунктов — требования отказаться от оккупированных регионов Украины и от неоккупированных частей Донецкой области, уменьшение армии на 40%, отсутствие дальнобойного оружия, поддержка русского языка и русской церкви. Для обсуждения этих условий 23-24 ноября состоялась встреча украинской и американской делегаций в Женеве: по итогам сообщили, что есть положительные сдвиги.

Тем временем появился мирный план ЕС из 24 пунктов. В европейском плане есть пункт о безусловном прекращении огня, о разработке системы мониторинга за прекращением огня, нет ограничений на армию и оружие для Киева, подтверждается право вступать в любые союзы по безопасности, предоставляют юридические гарантии безопасности по примеру 5 статьи НАТО. Кроме того, РФ должна вернуть Украине Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу, а вопрос остальных оккупированных территорий будет решаться на следующих переговорах.

Напоминаем, 24 ноября стало известно о полете президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон: какие вопросы будут обсуждать.