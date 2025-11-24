США запропонували "Рамкову угоду щодо гарантій безпеки": які три пункти захистять від РФ, — ЗМІ

Під час зустрічі в Женеві українська делегація отримала від Сполучених Штатів Америки угоду про безпекові гарантії, яка передбачає пряму військову участь американців у захисті від нападу росіян, розповіли медіа. Крім США, воюватимуть ще п'ять країн Європи.

Вашингтон запропонував на розгляд Києва дві угоди, повідомило медіа "РБК-Україна" з посиланням на джерела. Перший документ — перелік 28 пунктів мирного плану США та РФ, другий — "рамкова угода про безпекові гарантії для України". У другому документі — три пункти, які мають захистити від нового нападу Москви.

Неназвані співрозмовники "РБК-Україна" розповіли про зміст проєкту другої угоди, при цьому українські посадовці поки не підтвердили, що бачили цей документ. Рамкова угода містить три пункти з гарантіями безпеки за "моделлю 5 статті договору НАТО".

США обіцяють, що у випадку нового нападу РФ Пентагон надасть Україні війська, зброю, розвідувальні дані, логістичні можливості, дипломатичну та економічну допомогу. Разом з США аналогічну допомогу надаватимуть ще п'ять країн Європи — Британія, Франція, Німеччина, Польща, Фінляндія. Угода діятиме 10 років з можливістю продовження.

Не уточнюється, на якому рівні затверджуватиметься угода, — чи її мають підписати лідери США та України і чи буде парафування у Конгресі та Верховній Раді.

Медіа зауважило, що зміст рамкової угоди не остаточний і може корегуватись.

Мирний план США — деталі

Зазначимо, 20-21 листопада західні медіа опублікували 28 пунктів мирної угоди США та РФ з вимогами капітуляції України. Серед 28 пунктів — вимоги відмовитись від окупованих регіонів України та від неокупованих частин Донецької області, зменшення армії на 40%, відсутність далекобійної зброї, підтримка російської мови та російської церкви. Для обговорення цих умов 23-24 листопада відбулась зустріч української та американської делегацій у Женеві: за підсумками повідомили, що є позитивні зрушення.

Тим часом з'явився мирний план ЄС з 24 пунктів. У європейському плані є пункт про безумовне припинення вогню, про розробку системи моніторингу за припиненням вогню, немає обмежень на армію та зброю для Києва, підтверджується право вступати в будь-які безпекові союзи, надають юридичні гарантії безпеки за прикладом 5 статті НАТО. Крім того, РФ має повернути Україні Запорізьку АЕС та Кінбурнську косу, а питання решти окупованих територій вирішуватиметься на наступних переговорах.

Нагадуємо, 24 листопада стало відомо про політ президента України Володимира Зеленського у Вашингтон: які питання обговорюватимуть.