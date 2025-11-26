Скорочення чисельності ЗСУ не обговорювали в Женеві: Гнатов розкрив деталі перемовин

Під час переговорів у Женеві делегації України та США не обговорювали скорочення чисельності ЗСУ. За словами начальника Генштабу Андрія Гнатова, мова йшла про армію мирного часу.

Пояснення щодо ймовірного скорочення армії начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов дав в інтерв'ю LIGA.net, опублікованому 25 листопада. Він зазначив, що ця тема лишається вкрай дискусійною.

"Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу", — розповів Гнатов про переговори в Женеві.

За його словами, представники американської та української делегацій висловлювали "правильну думку" про те, що найкращою гарантією безпеки для України може стати оснащене та боєздатне власне військо.

Гнатов додав, що в Генштабі є розуміння щодо того, як заохочувати бійців залишатися на службі після завершення бойових дій в Україні. Він зазначив, що для цього повинні працювати всі відповідні інституції.

Відео дня

"Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу", — сказав офіцер.

За словами Гнатова, Генштаб має свою візію цього процесу та робочий документ, робота над яким уже ведеться.

Скорочення чисельності ЗСУ: що відомо

Переговори в Женеві між американською та українською делегаціями відбулися 23 листопада. ЗМІ повідомляли, що під час цих перемовин мирний план США було скорочено з 28 до 19 пунктів.

Видання The Financial Times 25 листопада повідомляло, що Україна погодилась обмежити чисельність ЗСУ до 800 000 осіб під час мирних переговорів в Абу-Дабі. До того мирний план Трампа, за даними FT, передбачав обмеження чисельності ЗСУ до 600 000.

Фокус 25 листопада з посиланням на джерело писав, що пункт про скорочення чисельності ЗСУ прибрали з мирного плану США — згідно з новим формулюванням, чисельність української армії має "залишатися" на певному рівні.