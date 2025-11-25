Мирний план Трампа: пункт про скорочення чисельності ЗСУ прибрали, — джерело Фокусу

Слова про обмеження чисельності Збройних сил України були вилучені з мирного плану США під час редагування. Натомість документ передбачає, що чисельність армії має лишатися на певному рівні.

Про формулювання щодо чисельності ЗСУ в мирному плані Фокусу 25 листопада розповіло обізнане джерело. За словами інсайдера, в документі слово "обмежується" було замінено на "залишається".

З проєкту мирного плану після редагування в пункті про чисельність війська слова про "обмеження" на рівні 600 тисяч осіб були прибрані. Відповідно до нового формулювання, кількість військовослужбовців "залишатиметься" на певному рівні та не передбачає обмежень.

"Слова про "обмежується на рівні 600 тисяч" були в принципі прибрані. Замість них є слово "залишається" і далі речення у зміненій редакції. І слово "залишається" не має нічого спільного зі словом "обмежується", — розповів інсайдер.

Що відомо про мирний план США

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 листопада розповів про мирний план США з 28 пунктів і заявив, що на українців очікує складний вибір.

24 листопада ЗМІ писали, що за результатами переговорів у Женеві мирний план США був скорочений до 19 пунктів. Державний секретар США назвав цю зустріч "найбільш продуктивною" за час другої каденції президента Дональда Трампа.

Видання The Financial Times 25 листопада писало, що Україна погодилась обмежити чисельність ЗСУ до 800 000, тоді як раніше у мирному плані йшлося про скорочення армії до 600 000 осіб.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров 25 листопада заявив, що в Кремлі готові обговорювати мирний план, який отримали "неофіційними каналами".