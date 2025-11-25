Готові обговорювати: Лавров висловився про мирний план, який РФ отримала "неофіційними каналами"

Російська Федерація отримала мирний план Сполучених Штатів Америки, але через неофіційні канали, визнали у російському міністерстві закордонних справ. Кремль начебто готовий до перемовин, але застерігає від видалення пунктів, про які президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп домовились на Алясці.

У Москві отримали первісний мирний план Трампа, але ще не мають оновленої версії, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у коментарі росЗМІ, написало "РИА Новости". Російський посадовець назвав план, який повезли в Абу-Дабі з Женеви, проміжною версією.

Зі слів Лаврова, отримавши первісний план неофіційними каналами, тепер у РФ чекають новий варіант — результат узгодження США, України та ЄС. Глава російського МЗС запевнив, що Кремль готовий "обговорювати конкретні формулювання", уточнило ТАСС: про що саме ідеться, деталей немає. Крім того, посадовець згадав про переговори Трампа та Путіна і заявив, що ситуація зміниться, якщо з плану будуть вилучені домовленості саміту на Алясці.

"Ми дивитимемося, бо якщо там буде видалений дух і буква Анкориджу, з тими ключовими порозуміннями, які ми зафіксували, то, звичайно, це буде принципово іншою ситуацією", — сказав Лавров.

Російський дипломат наголосив, що росіяни мають лише план з 28 пунктів. На його думку, європейці начебто "провалили" участь у процесі завершення російської-української війни. Серед іншого, він згадав про "хвилю чуток та спекуляцій", які мають на меті "скомпрометувати мирні ініціативи Трампа".

Мирний план США — що відбувається

Зазначимо, 25 листопада Фокус писав про новий етап мирних переговорів, який відбувається у Абу-Дабі в ОАЕ. На переговори з американської сторони поїхав міністр армії Ден Дрісколл, з українського боку можлива участь глави ГУР Міноборони Кирила Буданова (за даними медіа, інформація поки не підтверджена офіційно), учасники з російського боку не відомі. Джерела журналістів повідомили, що росіянам покажуть план з 19 пунктів — видалили тези про відмову України від неокупованої росіянами Донецької області, питання НАТО та відносин США-РФ.

Нагадуємо, 6 листопада медіа повідомили, що Сергій Лавров начебто викликав незадоволення у Кремлі: журналісти назвали причину, пов'язану з контактами з США.