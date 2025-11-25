Готовы обсуждать: Лавров высказался о мирном плане, который РФ получила по "неофициальным каналам"

Российская Федерация получила мирный план Соединенных Штатов Америки, но по неофициальным каналам, признали в российском министерстве иностранных дел. Кремль будто бы готов к переговорам, но предостерегает от удаления пунктов, о которых президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились на Аляске.

В Москве получили первоначальный мирный план Трампа, но еще не имеют обновленной версии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии росСМИ, написало "РИА Новости". Российский чиновник назвал план, который повезли в Абу-Даби из Женевы, промежуточной версией.

По словам Лаврова, получив первоначальный план по неофициальным каналам, теперь в РФ ждут новый вариант — результат согласования США, Украины и ЕС. Глава российского МИД заверил, что Кремль готов "обсуждать конкретные формулировки", уточнило ТАСС: о чем именно идет речь, деталей нет. Кроме того, чиновник упомянул о переговорах Трампа и Путина и заявил, что ситуация изменится, если из плана будут исключены договоренности саммита на Аляске.

"Мы будем смотреть, потому что если там будет удален дух и буква Анкориджа, с теми ключевыми пониманиями, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией", — сказал Лавров.

Российский дипломат подчеркнул, что россияне имеют только план из 28 пунктов. По его мнению, европейцы якобы "провалили" участие в процессе завершения российско-украинской войны. Среди прочего, он упомянул о "волне слухов и спекуляций", которые имеют целью "скомпрометировать мирные инициативы Трампа".

Мирный план США — что происходит

Отметим, 25 ноября Фокус писал о новом этапе мирных переговоров, который проходит в Абу-Даби в ОАЭ. На переговоры с американской стороны поехал министр армии Дэн Дрисколл, с украинской стороны возможно участие главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова (по данным медиа, информация пока не подтверждена официально), участники с российской стороны не известны. Источники журналистов сообщили, что россиянам покажут план из 19 пунктов — удалили тезисы об отказе Украины от неоккупированной россиянами Донецкой области, вопросы по НАТО и отношения США-РФ.

Напоминаем, 6 ноября медиа сообщили, что Сергей Лавров якобы вызвал недовольство в Кремле: журналисты назвали причину, связанную с контактами с США.