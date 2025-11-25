Дрисколл, Буданов и обновленный мирный план США: детали встречи в Абу-Даби

Министр армии Соединенных Штатов Америки Дэн Дрисколл продолжил свой недельный тур для продвижения мирного плана для завершения войны в Украине, и приехал в Объединенные Арабские Эмираты. После визита в Киев ожидалась поездка в Москву, но пришлось ехать в Женеву, а теперь — в Абу-Даби.

Дэн Дрисколл прибыл на встречу с россиянами без государственного секретаря Марка Рубио и других топ-чиновников США, написало Politico. Рубио улетел в Вашингтон, туда же вернулся спецпредставитель Стив Уиткофф, а еще один член делегации, главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО Алексус Гринкевич, вернулся в Брюссель. Главная цель переговоров, которые будет вести Дрисколл, — донести до РФ итоги совещания, которое Украина и США провели в Женеве.

В Абу-Даби прибыл министр армии США для встречи с представителями РФ по мирному плану, который несколько изменился после переговоров в Женеве, сообщили медиа. Встречи продлятся два дня — 24 и 25 ноября. Выяснилось, что план сократился до 19 пунктов: текст документа пока не публиковали. Источники журналистов рассказали, что в плане уже нет требований, касающихся вывода ВСУ с неоккупированной части Донбасса, вопросов относительно Украины и НАТО и отношений РФ и США. Считается, что указанные темы станут предметом переговоров на уровне президентов — о них будут говорить во время личной встречи Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Відео дня

"Трамп ценит усилия госсекретаря Дрисколла, направленные на сбор информации как от россиян, так и от украинцев, чтобы выработать соглашение, которое обеспечит прочный и выполнимый мир", — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Анны Келли, которое привело Politico.

Медиа не установили, кто представлял РФ на переговорах в Абу-Даби. Также есть информация об участии украинских переговорщиков. Среди них, согласно данным журналиста The Financial Times, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Украина пока не подтвердила эту информацию.

Мирные переговоры США — детали

Утром 25 ноября росСМИ ТАСС опубликовало заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, Москва не получила обновленной версии мирного плана США, сокращенного с 28 до 19 пунктов. Песков также отметил, что никаких новостей о встрече в Абу-Даби Кремль пока нет. Тем временем Bloomberg в статье о бомбардировке Киева в ночь на 25 ноября написало, что РФ считает обновленные пункты "провальными".

Напоминаем, аналитик Bloomberg объяснил, какие мирные инициативы Трампа действительно могут повлиять на Путина и привести к завершению войны.