Какие мирные инициативы Трампа сработают, если последние идеи провалились, — Bloomberg

Мирный план Соединенных Штатов Америки, который обсуждают в ноябре 2025 года, потерпит провал, считает аналитик западного медиа. Впрочем, у президента США Дональда Трампа есть инструменты, которые могут привести к реальному давлению на Российскую Федерацию. Эффект от американского давления появится в 2026 году, и он проявится не на поле боя.

Мирные инициативы Трампа подействуют на РФ и заставят Кремль согласиться на остановку войны, говорится в статье аналитика и обозревателя Bloomberg Гела Брэндса. Эффект возможен через несколько месяцев и связан с давлением на российскую экономику и армию. Чтобы достичь результатов, Трамп и другие западные политики должны преодолеть "собственные колебания и слабости", иначе президент РФ Владимир Путин победит на собственных условиях.

Аналитик вспомнил мирный план США из 28 шагов с рядом требований, неприемлемых для Украины, но благоприятных для РФ. По его мнению, политики до сих пор не восприняли факт, что Путин просто хочет "расчленить и поработить" страну. После Брэндс перечислил, какие идеи Трампа, если их воплотить, действительно повлияют на Путина уже в следующем году.

"Настоящее миротворчество может стать возможным в 2026 году, поскольку нагрузка на экономику и армию российского лидера Владимира Путина усиливается", — написал обозреватель.

В статье объясняется, что каждый день войны в Украине — это "минус" 1000 российских солдат, а для продолжения боев РФ должна, вероятно, провести мобилизацию. Чтобы усложнить этот процесс, Москва не должна иметь денег, получаемых от продажи нефти за границу. Брэндс подытожил, что для эффективного давления на Путина и принуждения к миру следует влиять на российскую экономику: действовать должны и США, и ЕС.

Вашингтон должен давить на покупателей российской нефти, особенно, на китайские компании. Трамп должен был бы более "агрессивно" вводить санкции, считает обозреватель. Санкции США должны ограничить поставки в РФ китайских товаров двойного назначения. Дать Украине оружие для дальнобойных ударов по РФ, которые вредят российской экономике. При этом речь идет даже не о ракетах Tomahawk, а о более доступных альтернативах. ЕС должна была бы конфисковать замороженные российские активы и использовать их для поддержки Украины. В таком случае Путин бы не ожидал, что Украина "упадет до следующей весны". ЕС нужно прекратить покупать российские энергоносители.

Обозреватель также отметил, что определенные задачи должна выполнить и Украина. Речь идет о прекращении балансирования между выбором — мобилизовать молодых мужчин или беречь демографию.

"Мирные инициативы Трампа терпят неудачу, потому что они не учитывают серьезно желание Путина расколоть Украину. Чтобы добиться успеха, ему нужно сосредоточиться на срочном и систематическом наращивании рычагов влияния, а не тратить время и союзническую сплоченность на бесплодные дипломатические маневры", — подчеркнул Брэндс.

Мирный план США — детали

Отметим, 21 ноября в медиа появился мирный план США из 28 пунктов, который оказался неприемлемым для Украины и ЕС, но у РФ вызвал благоприятную реакцию. После этого состоялась встреча в Женеве, на которой украинская и американская делегации наработали новые пункты, удалив часть ограничений, полезных для РФ.

Напоминаем, 25 ноября медиа сообщила о прибытии министра армии США Дэна Дриксолла в Абу-Даби и о некоторых деталях встречи с представителями РФ.