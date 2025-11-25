Представители США и России обсуждают мирный план в ОАЭ: что известно

Министр армии США Дэн Дрисколл, новый переговорщик Трампа, сейчас находится в Абу-Даби, где встречается с российскими официальными лицами. Первая встреча состоялась накануне, сегодня, 25 ноября, переговоры продолжаться.

Кто поехал в ОАЭ с российской стороны – неизвестно, как и кто еще входит в состав делегации от США, сообщают CBS News два официальных лица США и два дипломатических источника, не уполномоченных выступать публично.

"Госсекретарь Дрисколл встретился с членами российской делегации в понедельник вечером в Абу-Даби на несколько часов. Он планирует встретиться с ними еще раз в течение дня во вторник, чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров", — сообщил инсайдер.

Что именно обсуждают делегации США и России – неизвестно.

Встреча в ОАЭ проходит на фоне активизации усилий президента США Дональда Трампа по обеспечению прекращения огня в почти четырехлетней войне между Россией и Украиной: официальные лица США проводят переговоры с посланниками обеих стран.

На выходных Дрисколл, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, а также дипломаты из Украины и европейских стран-союзников приняли участие в переговорах в Женеве, Швейцария. Встреча Дрисколла с российскими официальными лицами последовала за визитом в столицу Украины на прошлой неделе.

Официальные лица США и Украины также обсудили возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США на этой неделе. В настоящее время четких планов визита украинского лидера нет.

Пока неясно, насколько близки Россия и Украина к соглашению.

На прошлой неделе СМИ получили проект мирного плана, который составили Стив Уиткофф и россиянин Кирилл Дмитриев. Предлагаемый план из 28 пунктов включал несколько положений, которые Зеленский ранее отвергал, в том числе требование о том, чтобы Украина отказалась от всей Донецкой области, включая части, не оккупированные Россией, и прекращение попыток страны вступить в НАТО.

По словам официальных лиц США и Украины, существует также сопроводительный документ , касающийся гарантий безопасности. Ольга Стефанишина, посол Украины в США, рассказала в воскресенье в программе "Face the Nation with Margaret Brennan", что в документе указано, что США якобы намерены предоставить "гарантии безопасности" в соответствии со статьей 5 Договора НАТО, которая обязывает членов НАТО защищать государство, подвергшееся нападению.

В субботу группа членов НАТО и других союзников США опубликовала совместное заявление, в котором предложенный мирный план назван "основой, которая потребует дополнительной работы".

В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, Белый дом сообщил , что по итогам обсуждений в Женеве представители США и Украины "разработали обновленный и доработанный проект мирного соглашения". Рубио назвал одну из встреч в Женеве "весьма содержательной", но добавил, что "еще предстоит проделать некоторую работу, и именно этим наши команды будут заниматься прямо сейчас".

