Представники США та Росії обговорюють мирний план в ОАЕ: що відомо

Міністр армії США Ден Дрісколл, новий парламентер Трампа, зараз перебуває в Абу-Дабі, де зустрічається з російськими офіційними особами. Перша зустріч відбулася напередодні, сьогодні, 25 листопада, переговори триватимуть.

Хто поїхав в ОАЕ з російського боку — невідомо, як і хто ще входить до складу делегації від США, повідомляють CBS News дві офіційні особи США і два дипломатичні джерела, не уповноважені виступати публічно.

"Держсекретар Дрісколл зустрівся з членами російської делегації в понеділок увечері в Абу-Дабі на кілька годин. Він планує зустрітися з ними ще раз протягом дня у вівторок, щоб обговорити мирний процес і прискорити просування мирних переговорів", — повідомив інсайдер.

Що саме обговорюють делегації США та Росії — невідомо.

Зустріч в ОАЕ відбувається на тлі активізації зусиль президента США Дональда Трампа щодо забезпечення припинення вогню в майже чотирирічній війні між Росією та Україною: офіційні особи США проводять переговори з посланниками обох країн.

Відео дня

На вихідних Дрисколл, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер, а також дипломати з України та європейських країн-союзників взяли участь у переговорах у Женеві, Швейцарія. Зустріч Дрісколла з російськими офіційними особами відбулася після візиту до столиці України минулого тижня.

Офіційні особи США та України також обговорили можливий візит президента України Володимира Зеленського до США цього тижня. Наразі чітких планів візиту українського лідера немає.

Поки незрозуміло, наскільки близькі Росія і Україна до угоди.

Минулого тижня ЗМІ отримали проєкт мирного плану, який склали Стів Віткофф і росіянин Кирило Дмитрієв. Пропонований план із 28 пунктів містив кілька положень, які Зеленський раніше відкидав, зокрема вимогу про те, щоб Україна відмовилася від усієї Донецької області, включно з частинами, не окупованими Росією, і припинення спроб країни вступити в НАТО.

За словами офіційних осіб США та України, існує також супровідний документ, що стосується гарантій безпеки. Ольга Стефанішина, пані посол України в США, розповіла в неділю в програмі "Face the Nation with Margaret Brennan", що в документі зазначено, що США нібито мають намір надати "гарантії безпеки" відповідно до статті 5 Договору НАТО, яка зобов'язує членів НАТО захищати державу, на яку було скоєно напад.

У суботу група членів НАТО та інших союзників США опублікувала спільну заяву, в якій запропонований мирний план названо "основою, яка потребуватиме додаткової роботи".

У заяві, опублікованій у неділю ввечері, Білий дім повідомив, що за підсумками обговорень у Женеві представники США та України "розробили оновлений і доопрацьований проєкт мирної угоди". Рубіо назвав одну із зустрічей у Женеві "вельми змістовною", але додав, що "ще належить виконати деяку роботу, і саме цим наші команди займатимуться просто зараз".

Нагадаємо, 24 листопада позафракційний депутат Дмитро Микиша в ефірі програми "Суперпозиція" заявив, що Зеленський не має права ухвалювати рішення про територіальну цілісність України.

Також Фокус писав, як пройшли переговори в Женеві і що обговорювали представники Європи, України та США.