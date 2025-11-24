Президент не має права: нардеп про можливі територіальні поступки

Ні президент України, ні Верховна Рада не мають права ухвалювати рішення щодо територіальної цілісності України, оскільки це є прямим порушенням Конституції і загрожує кримінальною відповідальністю.

А якщо бути точніше, йдеться про 157 статтю Конституції України, де йдеться про те, що головний документ країни не можна змінювати, якщо запропоновані зміни стосуються скасування або обмеження прав і свобод людини і громадянина, якщо зміни спрямовані на ліквідацію незалежності України, а також якщо ці зміни порушують територіальну цілісність України. Про це в ефірі програми "Суперпозиція" заявив внефракційний депутат Дмитро Микиша.

"Тобто стаття Конституції України нам взагалі забороняє говорити про будь-які території", — наголошує гість програми.

Водночас він зазначив, що є ще стаття 73, яка трохи суперечить статті 157 і передбачає, що питання про зміну території України вирішуються виключно шляхом проведення всеукраїнського референдуму.

"Цю суперечість може вирішити тільки єдиний орган у всій країні — Конституційний Суд України, і тільки він може дати тлумачення, яким нам користуватися. Але в жодній із цих статей, які є основоположними, ні президент, ні Верховна Рада не мають права і не можуть ухвалювати рішення щодо територій", — ще раз наголосив парламентарій.

Ба більше, каже він, навіть будь-які розмови в цьому напрямку — привід для кримінального переслідування.

Територіальні поступки — одна з вимог у мирному плані Віткоффа-Дмитрієва, оскільки Росія хоче повністю отримати Донецьку і Луганську області разом з тими територіями, які ще не окуповані.

У документі не уточнюється, яка доля Херсонської та Запорізької областей, які частково окуповані, а також входять до складу РФ, згідно з російською Конституцією. Також немає інформації щодо того, чи вийде РФ із частини Харківщини.

США вже дали зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що Україна повинна буде прийняти поступки.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа цього тижня не відбудеться.

Також повідомлялося, що в Кремлі "план Трампа" назвали "цілком прийнятним" і допустили його подальшу модифікацію.