Президент не имеет права: нардеп о возможных территориальных уступках

Ни президент Украины, ни Верховная Рада не имеют права принимать решения по территориальной целостности Украины, поскольку это является прямым нарушением Конституции и чревато уголовной ответственностью.

А если быть точнее, речь идет о 157 статье Конституции Украины, где говорится, что главный документ страны нельзя менять, если предложенные изменения касаются отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина, если изменения направлены на ликвидацию независимости Украины, а также если эти изменения нарушают территориальную целостность Украины. Об этом в эфире программы "Суперпозиция" заявил внефракционный депутат Дмитрий Микиша.

"То есть статья Конституции Украины нам вообще запрещает говорить о каких либо территориях", – подчеркивает гость программы.

Вместе с тем он отметил, что есть еще статья 73, которая немного противоречит статье 157 и предусматривает, что вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно путем проведения всеукраинского референдума.

Відео дня

"Это противоречие может решить только единственный орган во всей стране – Конституционный Суд Украины, и только он может дать толкование, которым нам пользоваться. Но ни в одной из этих статей, которые являются основополагающими, ни президент, ни Верховная Рада не имеют права и не могут принимать решения касательно территорий", – еще раз подчеркнул парламентарий.

Более того, говорит он, даже любые разговоры в этом направлении – повод для уголовного преследования.

Территориальные уступки – одно из требований в мирном плане Уиткоффа-Дмитриева, поскольку Россия хочет полностью получить Донецкую и Луганскую области вместе с теми территориями, которые еще не оккупированы.

В документе не уточняется, какова судьба Херсонской и Запорожских областей, которые частично оккупированы, а также входят в состав РФ, согласно российской Конституции. Также нет информации относительно того, выйдет ли РФ из части Харьковщины.

США уже дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина должна будет принять уступки.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа на этой неделе не состоится.

Также сообщалось, что в Кремле "план Трампа" назвали "вполне приемлемым" и допустили его дальнейшую модификацию.