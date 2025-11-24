Встреча Зеленского и Трампа до Дня благодарения: в Вашингтоне ответили, состоится ли она

Дедлайн американского президента Дональда Трампа по подписанию мирного плана "Уиткоффа-Дмитриева", который истекает 27 ноября, в День благодарения в США, похоже, сдвигается.

На этой неделе встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой, о которой много говорили ранее, не запланирована. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на свои источники в Вашингтоне.

Как сообщал ранее Reuters, в Вашингтоне и Киеве рассматривали вариант визита президента Украины в Соединенные Штаты уже на этой неделе.

По информации двух источников, знакомых с переговорами, ключевой целью потенциальной поездки должен был стать личный разговор с Дональдом Трампом о самых чувствительных аспектах мирного плана, прежде всего территориальные вопросы. В то же время окончательное решение о дате визита пока не принято.

Накануне украинская и американская делегация провели в Женеве (Швейцария) встречу, где обсуждался так называемый "мирный план". По информации СМИ, переговоры едва не сорвались еще до их начала.

Ранее Трамп называл 27 ноября как лучший день для подписания мирного плана, которому должно было предшествовать его успешное обсуждение в Женеве.

Однако после того, как план просочился в СМИ и вызвал негативную реакцию, глава Белого дома сказал, что это еще не окончательное решение, и дал больше времени для его доработки.

Он также отметил "большой прогресс" в мирном процессе после женевских переговоров.

Внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз сообщил, что переговоры с американской делегацией были "очень конструктивные", и ни одно замечание украинцев не осталось без внимания. Также стало известно, что мирный план уже сократили до 19 пунктов. Какие именно пункты менялись и убирались, неизвестно.

Тем временем в Кремле заявили, что план Трампа "вполне приемлемый", но он будет еще дорабатываться при участии Украины, Европы, США и РФ. Также Путин заявлял, что предложенный Дональдом Трампом мирный план может стать основой для окончательного урегулирования войны в Украине.