Мирный план Трампа "потерял" 9 пунктов: в ОП и МИД раскрыли результаты переговоров в Женеве

Внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз сообщил, что переговоры с американской делегацией были "очень конструктивные", и ни одно замечание украинцев не осталось без внимания. По данным СМИ, мирный план уже сократили до 19 пунктов.

В Женеве состоялись "очень конструктивные переговоры" с США. Американский госсекретарь Марко Рубио назвал встречу "наиболее продуктивной" при администрации Трампа. Деталями Бевз поделился 24 ноября на частной Facebook-странице, как передали в "Новости.LIVE".

"Украина обсудила с США каждый пункт предложенного плана. Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует", — заверил он.

По словам внештатного советника, часть пунктов изъяли, часть — изменили, в целом ни одно замечание украинской стороны не оставили без реакции. Он отметил, что финальные решения по "самым проблемным вопросам" будут принимать президенты.

"Конспирологии в разы больше, чем реальности — "дружественное" ИПСО традиционно отработало. Когда-нибудь напишу в мемуарах, как руководство делегации продиралось через чащи манипуляций, чтобы эта встреча не просто состоялась, а состоялась конструктивно", — добавил Бевз.

Также результаты переговоров прокомментировал "Укринформу" спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Для нас что очень важно? Что американская сторона слышит украинские позиции и воспринимает их. У нас были там определенные предостережения по ряду пунктов. Американская сторона воспринимает эти предостережения и слышит их", — подчеркнул он.

Тихий отказался раскрывать пункты, по которым украинская делегация озвучила предостережения. Однако он заверил, что во время встречи по мирному плану "проходились пункт за пунктом".

"Дальнейшая работа еще будет. Обновленный рамочный текст уже существует, но продолжится еще работа над рядом пунктов, и особенно чувствительные будут вынесены на уровень президентов Украины и США. Очень хорошо, что делегация имела возможность напрямую эти предостережения обсудить. И это был конструктивный, ориентированный на результат разговор", — заверил представитель МИД.

В газете Financial Times со ссылкой на источники передали, что по результатам переговоров в Женеве мирный план был сокращен до 19 пунктов от первоначальных 28. Что именно было удалено, собеседники не уточнили. Окончательный текст соглашения должны подписать президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп, прежде чем его отправят в Москву.

Рубио заявил журналистам после встречи, что был достигнут "огромный" прогресс и он "очень оптимистично настроен".

"Я не хочу объявлять здесь победу или окончательность. Еще есть работа, которую нужно сделать", — отметил он.

Напомним, после дня переговоров в Женеве президент США Дональд Трамп сделал ироничное заявление с намеком на "большой прогресс" в мирном процессе.

В Кремле заявили, что мирный план Трампа может быть взят в работу, но предложения Европы россияне категорически отвергают. В то же время в Москве признали, что документ еще будет подвергаться модификации.