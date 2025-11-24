Зустріч Зеленського і Трампа до Дня подяки: у Вашингтоні відповіли, чи відбудеться вона

Дедлайн американського президента Дональда Трампа щодо підписання мирного плану "Віткоффа-Дмитрієва", який спливає 27 листопада, на День подяки у США, схоже, зсувається.

Цього тижня зустріч президента України Володимира Зеленського з його американським колегою, про яку багато говорили раніше, не запланована. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на свої джерела у Вашингтоні.

Як повідомляв раніше Reuters, у Вашингтоні та Києві розглядали варіант візиту президента України до Сполучених Штатів уже цього тижня.

За інформацією двох джерел, знайомих з переговорами, ключовою метою потенційної поїздки мала стати особиста розмова з Дональдом Трампом про найчутливіші аспекти мирного плану, насамперед територіальні питання. Водночас остаточного рішення про дату візиту поки що не ухвалено.

Напередодні українська та американська делегації провели в Женеві (Швейцарія) зустріч, де обговорювали так званий "мирний план". За інформацією ЗМІ, переговори ледь не зірвалися ще до їх початку.

Раніше Трамп називав 27 листопада як найкращий день для підписання мирного плану, якому мало передувати його успішне обговорення в Женеві.

Однак після того, як план просочився в ЗМІ і викликав негативну реакцію, глава Білого дому сказав, що це ще не остаточне рішення, і дав більше часу для його доопрацювання.

Він також зауважив "великий прогрес" у мирному процесі після женевських переговорів.

Позаштатний радник глави Офісу президента Олександр Бевз повідомив, що переговори з американською делегацією були "дуже конструктивні", і жодне зауваження українців не залишилося без уваги. Також стало відомо, що мирний план уже скоротили до 19 пунктів. Які саме пункти змінювалися і прибиралися, невідомо.

Тим часом у Кремлі заявили, що план Трампа "цілком прийнятний", але його ще доопрацьовуватимуть за участю України, Європи, США та РФ. Також Путін заявляв, що запропонований Дональдом Трампом мирний план може стати основою для остаточного врегулювання війни в Україні.