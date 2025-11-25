Які мирні ініціативи Трампа спрацюють, якщо останні ідеї провалились: коли буде злам, — Bloomberg

Мирний план Сполучених Штатів Америки, який обговорюють у листопаді 2025 року, зазнає провалу, вважає аналітик західного медіа. Втім, у президента США Дональда Трампа є інструменти, які можуть призвести до реального тиску на Російську Федерацію. Ефект від американського тиску з'явиться у 2026 році, і він проявиться не на полі бою.

Мирні ініціативи Трампа подіють на РФ та примусять Кремль погодитись на зупинення війни, ідеться у статті аналітика та оглядача Bloomberg Гела Брендса. Ефект можливий за кілька місяців і пов'язаний з тиском на російську економіку та армію. Щоб досягнути результатів, Трамп та інші західні політики повинні подолати "власні вагання та слабкості", інакше президент РФ Володимир Путін переможе на власних умовах.

Аналітик згадав мирний план США з 28 кроків з низкою вимог, неприйнятних для України, але сприятливих для РФ. На його думку, політики досі не сприйняли факт, що Путін просто хоче "розчленувати та поневолити" країну. Після Брендс перелічив, які ідеї Трампа, якщо їх втілити, справді вплинуть на Путіна вже у наступному році.

"Справжнє миротворення може стати можливим у 2026 році, оскільки навантаження на економіку та армію російського лідера Володимира Путіна посилюється", — написав оглядач.

У статті пояснюється, що кожен день війни в Україні — це "мінус" 1000 російських солдатів, а для продовження боїв РФ має, ймовірно, провести мобілізацію. Щоб ускладнити цей процес, Москва не повинна мати грошей, які отримуються від продажу нафти за кордон. Брендс підсумував, що для ефективного тиску на Путіна та примусу до миру слід впливати на російську економіку: діяти повинні і США, і ЄС.

Вашингтон повинен тиснути на покупців російської нафти, особливо на китайські компанії. Трамп мав би більш "агресивно" запроваджувати санкції, вважає оглядач. Санкції США повинні обмежити постачання у РФ китайських товарів подвійного призначення. Дати Україні зброю для далекобійних ударів по РФ, які шкодять російській економіці. Водночас ідеться навіть не про ракети Tomahawk, а про більш доступні альтернативи. ЄС мав би конфіскувати заморожені російські активи і використати їх для підтримки України. У такому випадку Путін би не очікував, що Україна "впаде до наступної весни". ЄС потрібно припинити купувати російські енергоносії.

Оглядач також зауважив, що певні завдання має виконати й Україна. Ідеться про припинення балансування між вибором — мобілізувати молодих чоловіків чи берегти демографію.

"Мирні ініціативи Трампа зазнають невдачі, бо вони не враховують серйозно бажання Путіна розколоти Україну. Щоб досягти успіху, йому потрібно зосередитися на терміновому та систематичному нарощуванні важелів впливу, а не витрачати час та союзницьку згуртованість на безплідні дипломатичні маневри", — наголосив Брендс.

Мирний план США — деталі

Зазначимо, 21 листопада у медіа з'явився мирний план США з 28 пунктів, який виявився неприйнятним для України та ЄС, але у РФ викликав сприятливу реакцію. Після цього відбулась зустріч у Женеві, на якій українська та американська делегації напрацювали нові пункти, видаливши частину обмежень, корисних для РФ.

Нагадуємо, 25 листопада медіа повідомили про прибуття міністра армії США Дена Дріксолла в Абу-Дабі та про деякі деталі зустрічі з представниками РФ.