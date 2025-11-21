Альтернативний мирний план : які ідеї європейців у відповідь на пропозиції Трампа, — ЗМІ

Політики Європейського Союзу нічого не знали про мирний план Сполучених Штатів Америки до четверга 20 листопада, написало західне медіа. Коли стало відомо про зміст плану, європейці заговорили про подання альтернативних пропозицій, які мали б бути сприятливішими для України.

Європейці не знали про мирний план США і не були залучені до його розроблення, написало медіа The Wall Street Journal. Після оприлюднення тексту пропозицій, написаних Білим домом та Кремлем, представники ЄС пообіцяли подати свої протягом кількох днів.

WSJ повідомило про непоінформованість очільників ЄС увечері 20 листопада, зібравши дані про зміст мирних пропозицій США та схвалення президента Дональда Трампа. Вказується, що "план буде готовий протягом декількох днів". Єдине, що відоме про його зміст, — це буде "контрпропозиція задля закінчення війни на альтернативних умовах". Європейці сподіваються, що Україна погодиться з їхніми ідеями, але поки не відомо, чи знає про ці пропозиції Київ: поки що українці "не взяли на себе зобов'язання приєднатися до нього".

"Європейські лідери працюють над власною контрпропозицією щодо того, як закінчити війну на альтернативних умовах, і прагнуть переконати Україну підтримати свій план, який покликаний бути більш сприятливим для Києва. Європа сподівається, що план буде готовий протягом декількох днів", — ідеться у статті WSJ.

Мирний план США — що запропонував Трамп та Європа

Зазначимо, мирний план США написали спецпредставник Білого дому Стів Віткофф та представник президента РФ Кирило Дмитрієв, повідомило медіа Axios. Переговори відбувались у Маямі з 24 по 26 жовтня 2025 року. Перед цим, 17 жовтня, з'явилась заява прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Зі слів політика, лідери ЄС напишуть власний мирний план завершення російсько-української війни, і водночас використають угоду про "мир" в Газі, створеної на основі ідей Трампа. Протягом місяця європейці не публікували деталей своїх пропозицій.

Тим часом 20-21 листопада медіа опублікували зміст мирного плану США з 28 пунктів. Більшість цих пунктів стосуються опису капітуляції України — про втрату територій, зменшення армії, відмову від НАТО, відмову від національної політики тощо. Тим часом Росія повинна пообіцяти не нападати на Україну та ЄС, припинити вогонь на лінії зіткнення і відійти з окупованих територій за межами п'яти, на яких вже перебуває.

Увечері 20 листопада з'явилась заява високої представниці ЄС з питань закордонних справ Каї Каллас. Політикиня наголосила, що з мирним планом, щоб він запрацював, мають погодитись українці та європейці. Також зауважується, що у документі не відшукалось жодної поступки з боку Кремля.

Нагадуємо, 21 листопада речник президента РФ Дмитро Пєсков висловився щодо мирного плану США і дедлайну 27 листопада, встановленого Вашингтоном.