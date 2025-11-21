Переговори, консультації, дата підписання: Пєсков висловився про мирний план США

Російська Федерація не отримувала інформації про те, що Україна готова вести переговори про мирний план Сполучених Штатів Америки. Також у Кремлі не відомо, щоб почались якісь консультації й планувалось підписання до 27 листопада.

Про мирний план США висловився речник президента РФ Дмитро Пєсков, написав у Telegram-каналі російський пропагандист Олександр Юнашев. Реакція представника Кремля з'явилась як відповідь на публікації західних медіа про те, що президент України Володимир Зеленських готовий обговорити ідеї щодо завершення війни, запропоновані американцями.

Пєсков відповів Юнашеву, що Москві не відомо про згоду України на пропозиції Трампа. Крім того, немає офіційних підтверджень про те, що буде якась угода до дати, про яку написали західні медіа [27 листопада — ред.].

Мирний план США — коментар Пєскова 21 листопада Фото: Скриншот

Мирний план США — деталі

Зазначимо, 20 листопада медіа The Financial Times повідомило, що Вашингтон дав Україні час до 27 листопада, щоб підписати мирний план США. Журналісти назвали таку поведінку Білого дому "агресивним тиском", схожу на вимоги з угодою про надра, з якої українці не погодились, але потім підписали після внесення певних змін.

Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко опублікував повний текст мирного плану Трампа, який складається з 28 пунктів. Серед них — перелік усіх вимог РФ, озвучених з літа 2023 року: капітуляція України в обмін на мир без гарантій безпеки. У тексті документа вказано, що українці мають погодитись з окупацією території, захопленої росіянами, зменшити армію до 600 тис. людей, роззброїтись, відмовитись від далекобійної зброї, зробити російську мову державною та підтримати російську церкву. У відповідь РФ пообіцяє припинити стріляти на лінії зіткнення, тоді як США знімають усі санкції та пообіцяють гарантії безпеки Україні. Крім того, в плані наголошується, що Україна втрачає гарантії, якщо буде помічено якесь порушення.

Один з пунктів мирного плану США — РФ платитиме оренду Україні за Донбас, і це начебто буде компенсація за втрачені поклади корисних копалин. У медіа The Telegraph зауважили, що ця пропозиція схожа на ділові угоди, які звикли укладати Трамп та спецпредставник Стів Віткофф, який домовлявся на цю тему три дні у Маямі з представником РФ Кирилом Дмитрієвим.

Нагадуємо, 21 листопада оглядач Sky News пояснив, чому Україна та ЄС не можуть відкинути мирний план США.