Переговоры, консультации, дата подписания: Песков высказался о мирном плане США

Российская Федерация не получала информации о том, что Украина готова вести переговоры о мирном плане Соединенных Штатов Америки. Также в Кремле не известно, чтобы начались какие-то консультации и планировалось подписание до 27 ноября.

О мирном плане США высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал в Telegram-канале российский пропагандист Александр Юнашев. Реакция представителя Кремля появилась как ответ на публикации западных медиа о том, что президент Украины Владимир Зеленских готов обсудить идеи по завершению войны, предложенные американцами.

Песков ответил Юнашеву, что Москве не известно о согласии Украины на предложения Трампа. Кроме того, нет официальных подтверждений о том, что будет какая-то сделка до даты, о которой написали западные медиа [27 ноября — ред.].

Мирный план США — комментарий Пескова 21 ноября Фото: Скриншот

Мирный план США — детали

Отметим, 20 ноября медиа The Financial Times сообщило, что Вашингтон дал Украине времени до 27 ноября, что подписать мирный план США. Журналисты назвали такое поведение Белого дома "агрессивным давлением", похожее на требования с договором о недрах, с которым украинцы не согласились, но потом подписали после внесения определенных изменений.

Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал полный текст мирного плана Трампа, который состоит из 28 пунктов. Среди них — перечень всех требований РФ, озвученных с лета 2023 года: капитуляция Украины в обмен на мир без гарантий безопасности. В тексте документа указано, что украинцы должны согласиться с оккупацией территории, захваченной россиянами, уменьшить армию до 600 тыс. человек, разоружиться, отказаться от дальнобойного оружия, сделать русский язык государственным и поддержать русскую церковь. В ответ РФ пообещает прекратить стрелять на линии соприкосновения, тогда как США снимают все санкции и пообещают гарантии безопасности Украине. Кроме того, в плане отмечается, что Украина теряет гарантии, если будет замечено какое-то нарушение.

Один из пунктов мирного плана США — РФ будет платить аренду Украине за Донбасс, и это якобы будет компенсация за утраченные залежи полезных ископаемых. В медиа The Telegraph отметили, что это предложение похоже на деловые соглашения, которые привыкли заключать Трамп и спецпредставитель Стив Уиткофф, который договаривался на эту тему три дня в Майами с представителем РФ Кириллом Дмитриевым.

Напоминаем, 21 ноября обозреватель Sky News объяснил, почему Украина и ЕС не могут отвергнуть мирный план США.