"Ми не чули про жодні поступки": в Євросоюзі відреагували на мирний план Трампа

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас попередила президента США Дональда Трампа, що його мирний план мають підтримати Україна та Європа, щоб він запрацював. Вона наголосила, що не почула про жодні умови, які пропонує Кремль натомість.

"Ми, європейці, завжди підтримували тривалий і справедливий мир, і ми вітаємо будь-які зусилля, спрямовані на його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план запрацював, необхідна підтримка українців і європейців. Це абсолютно очевидно", — сказала Каллас у Брюсселі, як передали 20 листопада у Newsweek.

Вона нагадала про роль РФ у війні.

"Ми маємо розуміти, що в цій війні є один агресор і одна жертва, тому ми не чули про жодні поступки з боку Росії", — підкреслила головна дипломатка ЄС.

Вона зазначила, що ЗС РФ продовжують криваві обстріли України, а пропозиція щодо перемир'я залишалась без відповіді.

"Якби Росія дійсно хотіла миру, вона могла б вже давно погодитися на беззастережне припинення вогню, тоді як ми знову бачимо нічні бомбардування цивільного населення — 93% російських цілей — це цивільна інфраструктура: школи, лікарні, житлові будинки, щоб вбити якомога більше людей і заподіяти якомога більше страждань", — заявила Каллас.

У виданні додали, що Україна та Європа вже давно стурбовані через можливість виключення їх з переговорів про припинення війни. Трамп виступав з критикою президента РФ Володимира Путіна, але стало відомо, що США розробляли спільно з Росією мирний план. Ним можуть передбачатись значні поступки Києва, зокрема вимога віддати Донбас.

Нагадаємо, аналітики ISW припустили, що в разі згоди на мирний план Трампа Україна може залишитись у невигідній позиції, а ЗС РФ після перепочинку почнуть наступ на Харків.

Головний оглядач The Telegraph з питань зовнішньої політики Девід Блер також спрогнозував, що Україна може опинитись без далекобійної зброї та половини своєї армії під час наступної війни з Росією. Він переконаний, що отримавши бажане, Кремль не зупиниться.