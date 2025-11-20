Позбавляє Україну захисту, не пропонуючи нічого натомість: в ISW оцінили мирний план Трампа

В американському Інституті вивчення війни попередили, що мирний план, підготовлений Вашингтоном, може залишити Україну беззахисною в умовах нових наступів ЗС РФ. Наступними цілями ворога, за прогнозом аналітиків, стануть Харків, Херсон і Запоріжжя.

Аналітики ISW дотримуються думки, що отримати усю Донецьку область та заморозити війну на півдні України за лінією фронту — непропорційно вигідні для Кремля умови. Про це йдеться у зведенні за 19 листопада.

"Донецька область містить території, які є життєво важливими для України, зокрема "Фортифікаційний пояс" — головну лінію оборони України в області з 2014 року — та міста, які є важливими оборонними, промисловими та логістичними центрами для українських сил", — наголосили вони.

РФ вже понад 10 років намагається захопити "Фортифікаційний пояс", і, за оцінкою ISW, за нинішніх темпів просування на досягнення цієї цілі потрібно ще кілька років. Як відомо, мирний план президента США Дональда Трампа передбачає, що Росія отримає ці важливі території, очевидно, не пішовши на жодні конкретні компроміси. Це заощадить країні-агресорці час, зусилля та людські ресурси, які вона могла б використати в нових районах України під час наступної війни.

"Представники Кремля раніше заявляли, що виведення військ з Донбасу буде початковою точкою, а не результатом перемир’я та мирних переговорів, і не дають жодних гарантій миру, якщо Україна здійснить таке виведення", — наголосили аналітики.

Ознак, що Росія готова розглянути можливість укладення мирної угоди до того, як Сили оборони вийдуть з усього Донбасу, немає. Водночас виведення військ надасть ЗС РФ вигідніші позиції для нових наступів на південь Харківської області, а також далі на схід Запорізької та Дніпропетровської областей.

Якщо Україна віддасть під ворожий контроль Донбас, це створить умови для просування через річку Оскіл. За припущенням ISW, окупанти згодом намагатимуться загрожувати Харкову з декількох фронтів. Замороження на півдні також дозволить ЗС РФ відпочити й перегрупуватися, а потім вирушити на Херсон і Запоріжжя, вже визначені Кремлем як цілі.

"Таким чином, Росія матиме можливість вибрати з декількох взаємодоповнюючих наступальних операцій, які вона зможе провести, якщо Україна поступиться Донецькою областю Росії та погодиться заморозити лінію фронту на півдні України, особливо якщо не буде значущих механізмів гарантування безпеки, що запобігатимуть майбутнім агресивним діям Росії, і якщо Україна поступиться вимогам Росії щодо скорочення чисельності та потенціалу збройних сил", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, головний оглядач The Telegraph з питань зовнішньої політики Девід Блер теж висловив думку, що згода на мирний план Дональда Трампа веде Україну до нової війни. При цьому передбачається, що країна матиме вдвічі урізану армію та відмовиться від далекобійної зброї.

У NBC News повідомили, що президент США Дональд Трамп вже погодив основний зміст мирного плану, підготовленого у закритому режимі його адміністрацією. Робота над документом включала консультації з російським представником Кирилом Дмитрієвим, але Київ у формуванні змісту участі не брав.