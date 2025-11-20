Лишает Украину защиты, не предлагая ничего взамен: в ISW оценили мирный план Трампа

В американском Институте изучения войны предупредили, что мирный план, подготовленный Вашингтоном, может оставить Украину беззащитной в условиях новых наступлений ВС РФ. Следующими целями врага, по прогнозу аналитиков, станут Харьков, Херсон и Запорожье.

Аналитики ISW придерживаются мнения, что получить всю Донецкую область и заморозить войну на юге Украины за линией фронта — непропорционально выгодные для Кремля условия. Об этом говорится в сводке за 19 ноября.

"Донецкая область содержит территории, которые являются жизненно важными для Украины, в частности "Крепостной пояс" — главную линию обороны Украины в области с 2014 года — и города, которые являются важными оборонными, промышленными и логистическими центрами для украинских сил", — отметили они.

РФ уже более 10 лет пытается захватить "крепостной пояс", и, по оценке ISW, при нынешних темпах продвижения на достижение этой цели потребуется еще несколько лет. Как известно, мирный план президента США Дональда Трампа предусматривает, что Россия получит эти важные территории, очевидно, не пойдя ни на какие конкретные компромиссы. Это сэкономит стране-агрессору время, усилия и человеческие ресурсы, которые она могла бы использовать в новых районах Украины во время следующей войны.

"Представители Кремля ранее заявляли, что вывод войск с Донбасса будет начальной точкой, а не результатом перемирия и мирных переговоров, и не дают никаких гарантий мира, если Украина осуществит такой вывод", — отметили аналитики.

Признаков, что Россия готова рассмотреть возможность заключения мирного соглашения до того, как Силы обороны выйдут со всего Донбасса, нет. В то же время вывод войск предоставит ВС РФ более выгодные позиции для новых наступлений на юг Харьковской области, а также дальше на восток Запорожской и Днепропетровской областей.

Если Украина отдаст под вражеский контроль Донбасс, это создаст условия для продвижения через реку Оскол. По предположению ISW, оккупанты впоследствии будут пытаться угрожать Харькову с нескольких фронтов. Заморозка на юге также позволит ВС РФ отдохнуть и перегруппироваться, а затем отправиться на Херсон и Запорожье, уже определенные Кремлем как цели.

"Таким образом, Россия будет иметь возможность выбрать из нескольких взаимодополняющих наступательных операций, которые она сможет провести, если Украина уступит Донецкую область России и согласится заморозить линию фронта на юге Украины, особенно если не будет значимых механизмов обеспечения безопасности, которые будут предотвращать будущие агрессивные действия России, и если Украина уступит требованиям России по сокращению численности и потенциала вооруженных сил", — подытожили аналитики.

Напомним, главный обозреватель The Telegraph по вопросам внешней политики Дэвид Блэр тоже высказал мнение, что согласие на мирный план Дональда Трампа ведет Украину к новой войне. При этом предполагается, что страна будет иметь вдвое урезанную армию и откажется от дальнобойного оружия.

В NBC News сообщили, что президент США Дональд Трамп уже согласовал основное содержание мирного плана, подготовленного в закрытом режиме его администрацией. Работа над документом включала консультации с российским представителем Кириллом Дмитриевым, но Киев в формировании содержания участия не принимал.