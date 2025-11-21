Альтернативный мирный план: какие идеи европейцев в ответ на предложения Трампа, — СМИ

Политики Европейского Союза ничего не знали о мирном плане Соединенных Штатов Америки до четверга 20 ноября, написало западное медиа. Когда стало известно о содержании плана, европейцы заговорили об альтернативных предложениях, которые были бы более благоприятными для Украины.

Европейцы не знали о мирном плане США и не были вовлечены в его разработку, написало медиа The Wall Street Journal. После обнародования текста предложений, написанных Белым домом и Кремлем, представители ЕС пообещали подать свои в течение нескольких дней.

WSJ сообщило о неосведомленности руководителей ЕС вечером 20 ноября, собрав данные о содержании мирных предложений США и одобрении президента Дональда Трампа. Указывается, что "план будет готов в течение нескольких дней". Единственное, что известно о его содержании, — это будет "контрпредложение для окончания войны на альтернативных условиях". Европейцы надеются, что Украина согласится с их идеями, но пока не известно, знает ли об этих предложениях Киев: пока украинцы "не взяли на себя обязательства присоединиться к нему".

"Европейские лидеры работают над собственным контрпредложением о том, как закончить войну на альтернативных условиях, и стремятся убедить Украину поддержать свой план, который призван быть более благоприятным для Киева. Европа надеется, что план будет готов в течение нескольких дней", — говорится в статье WSJ.

Мирный план США — что предложил Трамп и Европа

Отметим, мирный план США написали спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф и представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, сообщило медиа Axios. Переговоры проходили в Майами с 24 по 26 октября 2025 года. Перед этим, 17 октября, появилось заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По словам политика, лидеры ЕС напишут собственный мирный план завершения российско-украинской войны, и при этом используют соглашение о "мире" в Газе, созданного на основе идей Трампа. В течение месяца европейцы не публиковали деталей своих предложений.

Между тем 20-21 ноября медиа опубликовали содержание мирного плана США из 28 пунктов. Большинство этих пунктов касаются описания капитуляции Украины — о потере территорий, уменьшении армии, отказе от НАТО, отказе от национальной политики и тому подобное. Между тем Россия должна пообещать не нападать на Украину и ЕС, прекратить огонь на линии соприкосновения и отойти с оккупированных территорий за пределами пяти, на которых уже находится.

Вечером 20 ноября появилось заявление высокой представительницы ЕС по вопросам иностранных дел Каи Каллас. Политик отметила, что с мирным планом, чтобы он заработал, должны согласиться украинцы и европейцы. Также отмечается, что в документе не отыскалось ни одной уступки со стороны Кремля.

Напоминаем, 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался относительно мирного плана США и дедлайна 27 ноября, установленного Вашингтоном.