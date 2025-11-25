Дрісколл, Буданов та оновлений мирний план США: деталі зустрічі в Абу-Дабі

Міністр армії Сполучених Штатів Америки Ден Дрісколл продовжив свій тижневий тур для просування мирного плану для завершення війни в Україні, та приїхав до Об'єднаних Арабських Еміратів. Після візиту до Києва очікувалась поїздка до Москви, але довелось їхати в Женеву, а тепер — в Абу-Дабі.

Ден Дрісколл прибув на зустріч з росіянами без державного секретаря Марка Рубіо та інших топпосадовців США, написало Politico. Рубіо полетів у Вашингтон, туди ж повернувся спецпредставник Стів Віткофф, а ще один член делегації, головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО Алексус Грінкевич, повернувся в Брюссель. Головна мета переговорів, які вестиме Дрісколл, — донести до РФ підсумки наради, яку Україна та США провели у Женеві.

У Абу-Дабі прибув міністр армії США для зустрічі з представниками РФ щодо мирного плану, який дещо змінився після переговорів у Женеві, повідомили медіа. Зутрічі триватимуть два дні — 24 та 25 листопада. З'ясувалось, що план скоротився до 19 пунктів: текст документа поки не публікували. Джерела журналістів розповіли, що у плані вже немає вимог, які стосуються виведення ЗСУ з неокупованої частини Донбасу, питань щодо України і НАТО та відносин РФ та США. Вважається, що вказані теми стануть предметом перемовин на рівні президентів — про них говоритимуть під час особистої зустрічі Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

"Трамп цінує зусилля держсекретаря Дрісколла, спрямовані на зібрання інформації як від росіян, так і від українців, щоб виробити угоду, яка забезпечить міцний та виконуваний мир", — ідеться у заяві речниці Пентагону Анни Келлі, яку навело Politico.

Медіа не встановили, хто представляв РФ на переговорах в Абу-Дабі. Також є інформація про участь українських перемовників. Серед них, згідно з даними журналіста The Financial Times, глава ГУР Міноборони Кирило Буданов. Україна поки не підтвердила цю інформацію.

Мирні переговори США — деталі

Зранку 25 листопада росЗМІ ТАСС опублікувало заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова. З його слів, Москва не отримала оновленої версії мирного плану США, скороченого з 28 до 19 пунктів. Пєсков також зауважив, що ніяких новин про зустріч в Абу-Дабі Кремль поки немає. Тим часом Bloomberg у статті про бомбардування Києва в ніч на 25 листопада написало, що РФ вважає оновлені пункти "провальними".

