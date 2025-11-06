Лавров попал в немилость к Путину: СМИ назвали вероятную причину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пропал из публичного пространства после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, после которого была отменена новая встреча президентов РФ и США.

В частности, 76-летний глава МИДа не появился на заседании Совета безопасности РФ 5 ноября, обратило внимание издание The Moscow Times.

На нем обсуждалось, среди прочего, возобновление ядерных испытаний, последний раз проводимых в 1990 году. При этом отсутствие Лаврова якобы было "согласованным".

Также он не будет представлять РФ на саммите G20, который пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Вместо него делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин по личному распоряжению главы Кремля.

Сам Путин в ЮАР не полетит, поскольку страна подписала Римский статут, согласно которому обязана арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда как международного преступника.

Відео дня

Лавров летал вместо президента на саммит БРИКС в Бразилию в этом году, а в 2022-м – на саммит G20 на Бали.

Последний раз публичные заявления Лавров делал в октябре. Так, он заявил, что Россия якобы никогда не нарушала Будапештского меморандума, ведь не применяла против Украины ядерное оружие.

За день до этого Лавров уверял, что Москва признает независимость Украины, но при этом оправдывает оккупацию ее территорий.

После разговора с Рубио министр снова заявил, что немедленное прекращение огня не вариант, поскольку большая часть Украины "останется под руководством нацистского режима".

Напомним, Лавров объяснил, почему ВС РФ будут атаковать миротворцев ЕС в Украине.

Также сообщалось, почему в Белом доме отменила встречу Трампа и Путина после разговора Лаврова с Рубио.