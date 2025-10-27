Россия якобы никогда не нарушала Будапештского меморандума, ведь не применяла против Украины ядерное оружие.

Зато Киев якобы нарушил обязательства взятые на себя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Там говорится о том, что Украина, так же как и другие бывшие советские республики, которые отказались от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные государства предоставляют неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии свидетельствуют, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, которые являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что параллельно с Будапештским меморандумом те же стороны подписали декларацию, где были прописаны их обязательства соблюдать принципы ОБСЕ, включая права нацменьшинств, демократию и свободу слова.

"Все эти обязательства, которые были отражены в документах ОБСЕ и подтверждены в рамках принятия Будапештского меморандума, были грубо нарушены киевским режимом", — подчеркнул Лавров.

Напомним, в сентябре Владимир Зеленский заявил, что Будапештский меморандум провалился и "превратился в пустые слова".

26 октября Сергей Лавров заявил, что Москва признает независимость Украины, но при этом оправдывает оккупацию ее территорий.