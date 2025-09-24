"Превратился в пустые слова": Зеленский о Будапештском меморандуме и новой архитектуре безопасности

Украина совместно с более 30 государствами мира строят новую архитектуру безопасности, поскольку Будапештский меморандум, как стабилизирующий фактор, провалился.

Киев рассчитывает на поддержку и предоставление реальных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки, заявил во время выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский.

"Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Будапештский меморандум должен был стать положительным этапом, но вместо этого стал "предупреждением для мира".

"Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 странами в нашей коалиции желающих мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов. Реальные гарантии безопасности должны стать границей, которую Россия не сможет пересечь снова", — пояснил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что одним из способов реального завершения российско-украинской войны является укрепление воздушного пространства с помощью совместной системы противодействия российским ракетам и беспилотникам.

"Это заставит Россию прекратить свои атаки с воздуха, ведь все можно будет сбить. И тогда Путин будет вынужден сидеть здесь или на другой уважаемой площадке и искать перемирие на земле. Если войны не будет в небе, Россия не сможет продолжать воевать на земле", — подчеркнул Зеленский.

