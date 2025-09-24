"Перетворився на порожні слова": Зеленський про Будапештський меморандум та нову архітектуру безпеки

Україна спільно з понад 30 державами світу будують нову архітектуру безпеки, оскільки Будапештський меморандум, як стабілізуючий чинник, провалився.

Київ розраховує на підтримку та надання реальних гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів Америки, заявив під час виступу на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН президент України Володимир Зеленський.

"Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Будапештський меморандум мав стати позитивним етапом, але натомість став "попередженням для світу".

"Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій коаліції охочих ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів. Реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку Росія не зможе перетнути знову", — пояснив Зеленський.

Президент України також підкреслив, що одним зі способів реального завершення російсько-української війни є зміцнення повітряного простору за допомогою спільної системи протидії російським ракетам і безпілотникам.

"Це змусить Росію припинити свої атаки з повітря, адже все можна буде збити. І тоді Путін буде змушений сидіти тут або на іншому поважному майданчику й шукати перемир'я на землі. Якщо війни не буде в небі, Росія не зможе продовжувати воювати на землі", — наголосив Зеленський.

