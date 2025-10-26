"Некоторые области уже наши": Лавров признает независимость Украины, но не ее границы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва признает независимость Украины, но в то же время оправдывает оккупацию ее территорий, называя их "историческими российскими землями". В своих заявлениях он повторил главные кремлевские нарративы о "нацистском режиме в Киеве", "притеснениях русскоязычных" и "внешнем управлении Украиной Западом".

В своем очередном интервью, обнародованном 26 октября на сайте российского Министерства иностранных дел, глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия якобы признает независимость Украины. В то же время дипломат пытался оправдать российскую агрессию, называя оккупированные регионы — Донбасс, Херсонщину, Запорожье и другие — "историческими русскими землями".

"Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что людей, живущих на перечисленных вами территориях, которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считать "второсортными", — заявил глава МИД РФ.

Лавров обвиняет Запад в "разрыве исторических связей" Украины и России

Отвечая на вопрос журналиста о возможной "гибкости" в переговорах по территориям, Лавров подчеркнул, что "новые" области, включенные в российскую конституцию, "не являются новыми, а возвращенными". Он заявил, что после распада СССР эти земли якобы "оказались внутри бывшей Украинской ССР случайно", и упрекнул украинские власти, что они "оказались под влиянием США, Британии и Европы".

По его словам, Запад реализует "давнюю мечту" об ослаблении России путем разрыва ее исторических связей с Украиной. Развивая свой тезис, глава МИД РФ повторил ряд известных российских пропагандистских нарративов о событиях 2014 года. Он назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом", а ее участников — "путчистами, захватившими власть при поддержке США". Лавров также сослался на якобы признание бывшей заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд того, что Соединенные Штаты "потратили пять миллиардов долларов на поддержку Украины".

Политик напомнил, что после этих событий, по его словам, "новое демократическое руководство Украины" отменило статус русского языка, чем, как он заявил, "нарушило права русскоязычного населения". В этом контексте Лавров пытался оправдать оккупацию Крыма, отметив, что "когда новая власть отправила вооруженные формирования на штурм крымского парламента, народ Крыма отказался подчиняться и провел референдум".

Главная забота Кремля — "защита русскоязычных", а не территории

Министр подчеркнул, что "для России вопрос не в территориях, а в людях, которые веками жили на этих землях и говорили на русском". Он вспомнил и об Одессе, назвав ее "городом, основанным Екатериной II", и раскритиковал решение украинских властей демонтировать памятник императрице.

Лавров также вспомнил о разговорах президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, пытаясь показать, что Москва якобы открыто объясняла свою позицию мировым лидерам. Он заявил, что во время этих контактов вопрос "территорий" не был главным, а основной темой были "права людей".

"Главной заботой тех, кто называет себя защитниками демократии, должны быть люди. Вместо этого нас обвиняют в различных нарушениях: в том, что мы "вмешались в суверенное государство", нарушили его независимость и Будапештский меморандум 1994 года. Прежде всего мы признали Украину на основании ее собственной Декларации о независимости и Конституции. В 1990 году была принята Декларация о независимости, где говорилось о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, которое признает права всех национальных меньшинств и тому подобное. Это позже было закреплено в конституции страны", — отметил он.

В интервью глава российского МИД также традиционно переложил вину за войну на Украину. Лавров заявил, что именно Киев отказался от переговоров весной 2022 года под влиянием тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Более того, он обвинил западных политиков в том, что они "сорвали мирный процесс ради собственной выгоды" и "заставляют Украину продолжать войну".

Комментируя вопрос о возможном завершении войны, Лавров подчеркнул, что Россия "никогда не меняла своих целей", а призывы к прекращению огня назвал "попытками выиграть время". Он подчеркнул, что Россия стремится "спасти людей от нацистского режима", который, по его словам, "уничтожает все русское — язык, культуру, церковь и память".

Кроме этого, министр в очередной раз заявил, что "одной из главных причин конфликта является расширение НАТО", а также "притеснения национальных меньшинств в Украине". При этом он сослался на поддержку Венгрии в вопросах "языковых прав" и похвалил Будапешт за "защиту всех национальных меньшинств".

Напомним, ранее Сергей Лавров сообщал, что немедленное прекращение огня в Украине означало бы, что большая часть страны останется под руководством "нацистского режима".

Также Фокус писал, что Белый дом отменил запланированный саммит в Будапеште после срыва подготовительной встречи Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.