Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что немедленное прекращение огня в Украине означало бы, что большая часть страны останется под руководством "нацистского режима". Он также отметил, что на этих территориях запрещен определенный язык, который является официальным в ООН.

По информации российского издания РИА Новости, Лавров сделал эти заявления после переговоров с главой МИД Эфиопии. Дипломат подчеркнул, что прекращение огня сейчас "означало бы лишь одно" — что значительная часть Украины останется под руководством "нацистского режима". Он добавил, что на этой части Украины законодательно запрещено использование определенного языка, который является официальным в ООН и на котором разговаривает большинство населения.

Лавров также заявил, что призывы к перемирию в Украине без устранения главных причин конфликта противоречат договоренностям, достигнутым президентами РФ и США на встрече в Аляске. По его словам, некоторые европейские политики пытаются убедить США ограничиться краткосрочным прекращением боевых действий, вместо того чтобы добиваться долгосрочного и стабильного урегулирования, что, по его мнению, идет вразрез с договоренностями Трампа и Путина.

"Те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и не стали добиваться долгосрочного, устойчивого урегулирования, а просто остановиться, а потом пусть история рассудит... Мы знаем, кто этим занимается. Этим занимаются европейские покровители и хозяева Владимира Зеленского. Но такой подход означает Путин в Анкоридже, когда договорились по первопричинам сконцентрироваться", — сообщил он журналистам.

Кроме того, Лавров прокомментировал угрозы Польши относительно безопасности самолета Путина. По его словам, польские политики якобы готовы к террористическим действиям. Он напомнил о словах польского политика Радослава Сикорского, который заявлял, что в случае пролета самолета Путина через польское воздушное пространство его безопасность не будет гарантироваться.

"Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. Я здесь слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в воздушном пространстве Польши, в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом, обеспечена не будет", — сказал он.

Министр также добавил, что таким образом Польша, по его мнению, фактически поддержала теракт против газопроводов "Северный поток" и теперь может ограничивать движение самолета российского президента. Лавров назвал эти события "весьма показательными".

Напомним, что надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште могут не оправдаться. По данным издания CNN, предварительная встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым была отложена.

Также Фокус писал, что Зеленский и партнеры поддержали позицию Белого дома о немедленном прекращении войны. Лидеры подчеркнули, что боевые действия следует остановить и начать переговоры вдоль нынешней линии фронта.