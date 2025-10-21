Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що негайне припинення вогню в Україні означало б, що велика частина країни залишиться під керівництвом "нацистського режиму". Він також зазначив, що на цих територіях заборонена певна мова, яка є офіційною в ООН.

За інформацією російського видання РИА Новости, Лавров зробив ці заяви після переговорів з главою МЗС Ефіопії. Дипломат підкреслив, що припинення вогню зараз "означало б лише одне" — що значна частина України залишиться під керівництвом "нацистського режиму". Він додав, що на цій частині України законодавчо заборонено використання певної мови, яка є офіційною в ООН і якою розмовляє більшість населення.

Лавров також заявив, що заклики до перемир’я в Україні без усунення головних причин конфлікту суперечать домовленостям, досягнутим президентами РФ і США на зустрічі в Алясці. За його словами, деякі європейські політики намагаються переконати США обмежитися короткостроковим припиненням бойових дій, замість того щоб добиватися довгострокового та стабільного врегулювання, що, на його думку, йде всупереч домовленостям Трампа та Путіна.

"Ті, хто зараз став переконувати наших американських колег, щоб вони змінили свою позицію і не стали добиватися довгострокового, стійкого врегулювання, а просто зупинитися, а потім нехай історія розсудить… Ми знаємо, хто цим займається. Цим займаються європейські покровителі та господарі Володимира Зеленського. Але такий підхід означає Путін в Анкориджі, коли домовилися з першопричин сконцентруватися", — повідомив він журналістам.

Крім того, Лавров прокоментував загрози Польщі щодо безпеки літака Путіна. За його словами, польські політики нібито готові до терористичних дій. Він нагадав про слова польського політика Радослава Сікорського, який заявляв, що у разі прольоту літака Путіна через польський повітряний простір його безпека не буде гарантуватися.

"Поляки тепер і самі готові вчиняти терористичні акти. Я тут чув, що пан Сікорський погрожував, що безпека літака президента Путіна в повітряному просторі Польщі, у разі його направлення до Будапешту на пропонований ймовірний саміт із Трампом, забезпечена не буде", — сказав він.

Міністр також додав, що таким чином Польща, на його думку, фактично підтримала теракт проти газопроводів "Північний потік" і тепер може обмежувати рух літака російського президента. Лавров назвав ці події "вельми показовими".

Нагадаємо, що сподівання президента США Дональда Трампа на швидку зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в Будапешті можуть не справдитися. За даними видання CNN, попередня зустріч між держсекретарем США Марко Рубіо і головою МЗС Росії Сергієм Лавровим була відкладена.

Також Фокус писав, що Зеленський і партнери підтримали позицію Білого дому про негайне припинення війни. Лідери наголосили, що бойові дії слід зупинити й почати переговори вздовж нинішньої лінії фронту.