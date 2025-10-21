Зустріч Трампа і Путіна під питанням: переговори Рубіо і Лаврова відкладені, — CNN

Сподівання президента США Дональда Трампа на швидку зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в Будапешті можуть не справдитися. За даними інсайдерів, попередня зустріч між держсекретарем США Марко Рубіо і головою МЗС Росії Сергієм Лавровим була відкладена.

Про ймовірне відкладення зустрічі Трампа і Путіна пише 21 жовтня CNN з посиланням на анонімні обізнані джерела. неназваний представник Білого дому повідомив CNN, що запланована на поточний тиждень попередня зустріч між державним секретарем США Марком Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим була перенесена на невизначений час з невідомих причин.

Інше джерело стверджує, що зустріч перенесли, оскільки Лавров і Рубіо мають різні очікування щодо ймовірного припинення вторгнення Росії в Україну.

Відповідно до опублікованого Держдепом США викладом телефонної розмови Рубіо та Лаврова 20 жовтня, урядовці обговорили "наступні кроки" щодо ймовірного завершення війни в Україні, а Рубіо "наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа". У Кремлі своєю чергою назвали розмову "конструктивною дискусією" та зазначили, що в ній обговорювалися "можливі конкретні кроки для реалізації домовленостей", яких президенти США та РФ досягли під час розмови 16 жовтня.

За словами знайомого з питанням джерела, після розмови Рубіо та Лаврова чиновники відчули, що Росія недостатньо відійшла від своєї максималістської позиції. Інсайдер повідомив, що Рубіо навряд чи рекомендуватиме провести зустріч Путіна і Трампа наступного тижня, але найближчими днями він може знову поговорити з Лавровим.

Зустріч Трампа і Путіна: що відомо

Під час телефонної розмови 16 жовтня Трамп сказав, що зустрінеться з Путіним в Будапешті. Перед цим, за його словами, мають відбутися переговори радників високого рівня за участі держсекретаря США Марко Рубіо.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто 17 жовтня сказав, що Угорщина готова зустріти Путіна. Таким чином, Будапешт проігнорує ордер на арешт російського президента від МКС.

Болгарський міністр закордонних справ Георг Георгієв 20 жовтня заявив, що його країна готова пропустити літак Путіна до Будапешта.