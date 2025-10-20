Болгарія готова пропустити літак Путіна до Будапешта

Болгарський міністр закордонних справ Георг Георгієв заявив, що якщо умовою для припинення вогню в Україні треба організувати зустріч Трампа та Путіна, то "найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами".

На запитання, чи означає це, що Болгарія надасть повітряний коридор для літака з Путіним, глава болгарського МЗС відповів: "А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї прибути". Про це Георг Георгієв заявив у коментарі БНР на засіданні Ради з міжнародних справ у Люксембурзі.

Георгієв сказав, що для досягнення миру в Україні, "якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами".

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив із російським президентом Володимиром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вже назвала неприємною ситуацію, коли Путін, щодо якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, може зустрітись із Трампом на території Євросоюзу.

Тим часом у польських дипломатичних колах вважають малоймовірним, що очільник Кремля Путін вирішить летіти на зустріч з президентом США у Будапешті над територією Польщі.

А тим часом полковник російської зовнішньої розвідки Андрій Безруков — колишній шпигун, який працював під прикриттям у США та Канаді, вже попередив Путіна, що його в Угорщині нібито можуть вбити. І замах готують британці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Путін добереться до Будапешта, який розташований у середині Європи.