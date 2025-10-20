Болгария готова пропустить самолет Путина в Будапешт

Болгарский министр иностранных дел Георг Георгиев заявил, что если условием для прекращения огня в Украине надо организовать встречу Трампа и Путина, то "логичнее всего, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами".

На вопрос, означает ли это, что Болгария предоставит воздушный коридор для самолета с Путиным, глава болгарского МИД ответил: "А как предлагается провести встречу, если один из участников не может на нее прибыть". Об этом Георг Георгиев заявил в комментарии БНР на заседании Совета по международным делам в Люксембурге.

Георгиев сказал, что для достижения мира в Украине, "если условием для этого является проведение встречи, логичнее всего, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами".

Президент США Дональд Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с российским президентом Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште — что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас уже назвала неприятной ситуацию, когда Путин, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, может встретиться с Трампом на территории Евросоюза.

Между тем в польских дипломатических кругах считают маловероятным, что глава Кремля Путин решит лететь на встречу с президентом США в Будапеште над территорией Польши.

А тем временем полковник российской внешней разведки Андрей Безруков — бывший шпион, работавший под прикрытием в США и Канаде, уже предупредил Путина, что его в Венгрии якобы могут убить. И покушение готовят британцы.

