Встреча Трампа и Путина под вопросом: переговоры Рубио и Лаврова отложены, — CNN

Надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште могут не оправдаться. По данным инсайдеров, предварительная встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым была отложена.

О вероятном отложении встречи Трампа и Путина пишет 21 октября CNN со ссылкой на анонимные осведомленные источники. Неназванный представитель Белого дома сообщил CNN, что запланированная на текущую неделю предварительная встреча между государственным секретарем США Марком Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым была перенесена на неопределенное время по неизвестным причинам.

Другой источник утверждает, что встречу перенесли, поскольку Лавров и Рубио имеют разные ожидания относительно вероятного прекращения вторжения России в Украину.

Согласно опубликованному Госдепом США изложению телефонного разговора Рубио и Лаврова 20 октября, чиновники обсудили "следующие шаги" относительно вероятного завершения войны в Украине, а Рубио "подчеркнул важность будущих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинской войны в соответствии с видением президента Трампа". В Кремле в свою очередь назвали разговор "конструктивной дискуссией" и отметили, что в нем обсуждались "возможные конкретные шаги для реализации договоренностей", которых президенты США и РФ достигли во время разговора 16 октября.

По словам знакомого с вопросом источника, после разговора Рубио и Лаврова чиновники почувствовали, что Россия недостаточно отошла от своей максималистской позиции. Инсайдер сообщил, что Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но в ближайшие дни он может снова поговорить с Лавровым.

Встреча Трампа и Путина: что известно

Во время телефонного разговора 16 октября Трамп сказал, что встретится с Путиным в Будапеште. Перед этим, по его словам, должны состояться переговоры советников высокого уровня с участием госсекретаря США Марко Рубио.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто 17 октября сказал, что Венгрия готова встретить Путина. Таким образом, Будапешт проигнорирует ордер на арест российского президента от МУС.

Болгарский министр иностранных дел Георг Георгиев 20 октября заявил, что его страна готова пропустить самолет Путина в Будапешт.