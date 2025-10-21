"Немедленно": Зеленский и лидеры ЕС выступили за прекращение огня по линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран-партнеров совместно поддержали позицию Белого дома о прекращении войны. Политики заявили, что огонь нужно остановить немедленно, и переговоры должны начаться по текущей линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского Совета Антониу Кошта, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Дании Метте Фредериксен сделали совместное заявление о мире в Украине. Его опубликовали 21 октября на сайте итальянского правительства.

"Мы все объединены в нашем стремлении к справедливому и прочному миру, которого заслуживает народ Украины", — заявили лидеры.

Они совместно поддержали позицию президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что "боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров". Политики выразили приверженность принципу, что международные границы нельзя менять силой.

"Тактика затягивания России раз за разом доказывает, что Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру. Мы все видим, что Путин продолжает выбирать насилие и разрушение", — говорится в совместном заявлении.

Лидеры сообщили, что Украина должна быть "в сильнейшем положении" до, во время и после любого перемирия. Они согласились, что нужно усиливать экономическое давление на Россию и ее оборонную промышленность, пока президент РФ Владимир Путин не будет готов к миру.

"Мы разрабатываем меры для использования полной стоимости замороженных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы", — отметили политики.

В конце недели лидеры встретятся в Европейском Совете и в формате Коалиции желающих, чтобы обсудить продвижение этой работы и дальнейшую поддержку Украины.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что внутренняя политика Кремля не соответствует предложениям по обмену территориями и не предусматривает компромиссов ради мира. В России продолжают подчеркивать "коренные причины" нападения на Украину, а народ не готов принимать уступки.

20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "приблизилась к возможному окончанию войны", и настроения в мире способствуют достижению мира. В Кремле ответили, что из Киева якобы звучат "весьма противоречивые" заявления.