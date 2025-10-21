Кремль "приучил" россиян ждать победы: в ISW объяснили, почему Путин не пойдет на уступки

В России в очередной раз вспомнили о "коренных причинах" нападения на Украину и своих требованиях, без которых не согласны на установление мира. Аналитики ISW отметили, что внутренняя политика президента РФ Владимира Путина несколько расходится с его предложениями.

В Кремле подчеркнули, что остаются преданными "коренным причинам" войны в Украине и не согласны на перемирие. Представитель президента РФ Дмитрий Песков описал позицию страны-агрессора как "хорошо известную" и "последовательную". В то же время пресс-секретарь вражеского МИД Мария Захарова вспомнила об обсуждении руководством необходимости устранения так называемых "коренных причин", чтобы гарантировать обеспечение мира после завершения войны. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Алексей Чепа отверг идею перемирия для дипломатических переговоров, объяснив, что по нынешним линиям заключать его не следует. Об этом говорится в отчете за 20 октября американского Института изучения войны (ISW).

Відео дня

По словам Чепы, РФ должна заключить соглашение о построении "будущего мирового порядка в Украине", прежде чем соглашаться на прекращение огня. Он сообщил, что встреча в Будапеште может заставить Киев принять условия, после чего возможно будет заключить перемирие по линии фронта. Политик подчеркнул, что Россия также нуждается в гарантиях от США, и упомянул о "многих вопросах", в частности требования относительно нейтралитета Украины, прекращения расширения НАТО и сокращения "определенных видов вооружения".

"Кремль неоднократно подчеркивал необходимость устранения якобы "коренных причин" войны в Украине, которые кремлевские чиновники определили как расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию русскоязычных граждан со стороны Украины. Кремль использует дискуссии об этих коренных причинах, чтобы продвинуть первоначальные требования России относительно нейтралитета Украины, устранения законного правительства Украины, установления пророссийского правительства и изменения в политике открытых дверей НАТО", — пояснили аналитики.

Они напомнили, что Кремль неоднократно отклонял предложения о перемирии, подчеркивая, что сначала должны состояться переговоры. В ISW предполагают, что Москва снова напоминает о целях войны, чтобы прояснить неприемлемость позиции президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Россия готовит свой народ к полной победе в войне любой ценой. Такая внутренняя политика противоречит заявлениям о готовности к территориальным уступкам.

"В течение войны Кремль постоянно повторял, что требования России остаются неизменными, и сообщал российскому народу, что Россия достигнет всех этих целей в Украине, будь то военным или дипломатическим путем. Кремль не готовил российское общество к тому, чтобы оно согласилось на что-то меньшее, чем эти требования", — подчеркнули аналитики.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил 20 октября, что временно оккупированные украинские земли надо воспринимать как "старые регионы", которые якобы "исторически" принадлежали стране-агрессору. В росСМИ уточнили, что речь идет о Донбассе и так называемой "Новороссии" — вымышленном регионе на юге и востоке Украины, который в Кремле считают "неотъемлемой частью" России.

"Кремль приучил россиян ожидать, что незаконная аннексия Россией частей Украины является постоянной и что Россия не может пойти ни на какие территориальные уступки Украине. (...) Российские чиновники и прокремлевские голоса преуменьшили или отвергли перспективу территориальных уступок после сообщений западных СМИ о том, что Путин недавно сделал подобное предложение о территориальных уступках Трампу. Отказ Путина подготовить российский народ, включая важный ультранационалистический электорат, к любым уступкам в войне в Украине является еще одним показателем того, что он не намерен отходить от своих давних требований в любых будущих мирных переговорах", — подытожили в ISW.

Напомним, ранее, в отчете за 19 октября, в ISW предупреждали, что условия предложенного обмена Донбасса на Запорожскую и Херсонскую области непонятны. Аналитики сообщили, что Кремль мог иметь в виду отказ от захвата других территорий этих двух регионов. Кроме того, в институте проинформировали, какой план на самом деле может крыться за таким предложением.

Идею обмена территориями с РФ уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что на самом деле лидеру России Владимиру Путину безразлично на Донбасс.