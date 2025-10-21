Кремль "привчив" росіян чекати на перемогу: в ISW пояснили, чому Путін не піде на поступки

У Росії вкотре згадали про "корінні причини" нападу на Україну та свої вимоги, без яких не згодні на встановлення миру. Аналітики ISW наголосили, що внутрішня політика президента РФ Володимира Путіна дещо розходиться з його пропозиціями.

У Кремлі наголосили, що залишаються відданими "корінним причинам" війни в Україні і не згодні на перемир'я. Речник президента РФ Дмитро Пєсков описав позицію країни-агресорки як "добре відому" та "послідовну". Водночас речниця ворожого МЗС Марія Захарова згадала про обговорення керівництвом необхідності усунення так званих "корінних причин", щоб гарантувати забезпечення миру після завершення війни. Перший заступник голови комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Олексій Чепа відкинув ідею перемир'я задля дипломатичних переговорів, пояснивши, що за нинішніми лініями укладати його не слід. Про це йдеться у звіті за 20 жовтня американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зі слів Чепи, РФ має укласти угоду про побудову "майбутнього світового порядку в Україні", перш ніж погоджуватись на припинення вогню. Він повідомив, що зустріч у Будапешті може змусити Київ прийняти умови, після чого можливо буде укласти перемир'я по лінії фронту. Політик наголосив, що Росія також потребує гарантій від США, і згадав про "багато питань", зокрема вимоги щодо нейтралітету України, припинення розширення НАТО та скорочення "певних видів озброєння".

"Кремль неодноразово наголошував на необхідності усунення нібито "корінних причин" війни в Україні, які кремлівські чиновники визначили як розширення НАТО на схід і нібито дискримінацію російськомовних громадян з боку України. Кремль використовує дискусії про ці корінні причини, щоб просунути початкові вимоги Росії щодо нейтралітету України, усунення законного уряду України, встановлення проросійського уряду та зміни в політиці відкритих дверей НАТО", — пояснили аналітики.

Вони нагадали, що Кремль неодноразово відхиляв пропозиції щодо перемир'я, наголошуючи, що спочатку мають відбутись переговори. В ISW припускають, що Москва знову нагадує про цілі війни, щоб прояснити неприйнятність позиції президента США Дональда Трампа.

Окрім того, Росія готує свій народ до повної перемоги у війні за будь-яку ціну. Така внутрішня політика суперечить заявам про готовність до територіальних поступок.

"Протягом війни Кремль постійно повторював, що вимоги Росії залишаються незмінними, і повідомляв російському народу, що Росія досягне всіх цих цілей в Україні, чи то військовим, чи дипломатичним шляхом. Кремль не готував російське суспільство до того, щоб воно погодилося на щось менше, ніж ці вимоги", — підкреслили аналітики.

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив 20 жовтня, що тимчасово окуповані українські землі треба сприймати як "старі регіони", які нібито "історично" належали країні-агресорці. У росЗМІ уточнили, що йдеться про Донбас і так звану "Новоросію" — вигаданий регіон на півдні та сході України, який у Кремлі вважають "невіддільною частиною" Росії.

"Кремль привчив росіян очікувати, що незаконна анексія Росією частин України є постійною і що Росія не може піти на жодні територіальні поступки Україні. (…) Російські чиновники та прокремлівські голоси применшили або відкинули перспективу територіальних поступок після повідомлень західних ЗМІ про те, що Путін нещодавно зробив подібну пропозицію про територіальні поступки Трампу. Відмова Путіна підготувати російський народ, включаючи важливий ультранаціоналістичний електорат, до будь-яких поступок у війні в Україні є ще одним показником того, що він не має наміру відходити від своїх давніх вимог у будь-яких майбутніх мирних переговорах", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, раніше, у звіті за 19 жовтня, в ISW попереджали, що умови запропонованого обміну Донбасу на Запорізьку і Херсонську області незрозумілі. Аналітики повідомили, що Кремль міг мати на увазі відмову від захоплення інших територій цих двох регіонів. Окрім того, в інституті проінформували, який план насправді може критись за такою пропозицією.

Ідею обміну територіями з РФ вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що насправді лідеру Росії Володимиру Путіну байдуже на Донбас.