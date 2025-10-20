Зеленский намекнул, что окончание войны — близко: у Путина раскритиковали Киев за противоречия

Президент Владимир Зеленский заявил, что мир настроен как можно скорее закончить войну в Украине, и это усиливает давление на Россию. В Кремле ответили, что заявления из Киева — "противоречивые".

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", — заявил Зеленский во время встречи с журналистами, как передали 20 октября в "РБК-Украина".

По его словам, на международном уровне формируется политический запрос на окончание войны в Украине. В мире готовы "бросить все силы", чтобы достичь мира. В то же время Киев использует такой настрой себе на пользу, усиливая военное и дипломатическое давление на Москву.

"Мы делаем в таком настроении какие-то шаги — "Томагавки" и так далее, и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию", — отметил президент.

В Кремле раскритиковали Зеленского и его команду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга 20 октября, как передали в "РИА Новости", раскритиковал позицию Украины относительно мирных переговоров.

"Мы видим весьма противоречивые заявления из Киева, которые делаются. Мы видим, что киевская позиция полна противоречий. Все это, конечно, не способствует мирному урегулированию. Позиция РФ и президента Путина — последовательная и хорошо известна", — подчеркнул он.

В ТАСС сообщили, что Песков отказался от комментариев относительно возможного обсуждения территориальных обменов с Украиной между главой Кремля и президентом США Дональдом Трампом.

Также спикера спросили, сообщал ли Вашингтон Москве об отказе в поставках дальнобойных ракет Tomahawk в Украину. Он ответил, что никаких официальных сообщений по этому поводу не может быть.

"Мы слышим и слушаем заявления по этому поводу, на это и ориентируемся", — добавил Песков.

Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский поставил под сомнение целесообразность возможной встречи лидеров США, России и Украины в Будапеште. По его мнению, венгерский формат может не принести положительных результатов для Киева.

Также Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте и сообщения о предложении Кремля по обмену территориями. Он отметил, что на самом деле президенту РФ Владимиру Путину безразлично на Донбасс.