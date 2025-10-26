"Деякі області вже наші": Лавров визнає незалежність України, але не її кордони

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва визнає незалежність України, але водночас виправдовує окупацію її територій, називаючи їх "історичними російськими землями". У своїх заявах він повторив головні кремлівські наративи про "нацистський режим у Києві", "утиски російськомовних" та "зовнішнє управління Україною Заходом".

У своєму черговому інтерв’ю, оприлюдненому 26 жовтня на сайті російського Міністерства закордонних справ, глава відомства Сергій Лавров заявив, що Росія нібито визнає незалежність України. Водночас дипломат намагався виправдати російську агресію, називаючи окуповані регіони — Донбас, Херсонщину, Запоріжжя та інші — "історичними російськими землями".

"Поза всяким сумнівом, ми визнаємо незалежність України. Але ми й подумати не могли, що людей, котрі живуть на перерахованих вами територіях, які тепер закріплені в нашій конституції, вважатимуть "другосортними", – заявив лава МЗС РФ.

Лавров звинувачує Захід у "розриві історичних зв’язків" України та Росії

Відповідаючи на запитання журналіста про можливу "гнучкість" у переговорах щодо територій, Лавров наголосив, що "нові" області, включені до російської конституції, "не є новими, а повернутими". Він заявив, що після розпаду СРСР ці землі нібито "опинилися всередині колишньої Української РСР випадково", і дорікнув українській владі, що вона "опинилася під впливом США, Британії та Європи".

Відео дня

За його словами, Захід реалізує "давню мрію" про ослаблення Росії шляхом розриву її історичних зв’язків з Україною. Розвиваючи свою тезу, глава МЗС РФ повторив низку відомих російських пропагандистських наративів про події 2014 року. Він назвав Революцію Гідності "державним переворотом", а її учасників — "путчистами, які захопили владу за підтримки США". Лавров також послався на нібито визнання колишньою заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд того, що Сполучені Штати "витратили п’ять мільярдів доларів на підтримку України".

Політик нагадав, що після цих подій, за його словами, "нове демократичне керівництво України" скасувало статус російської мови, чим, як він заявив, "порушило права російськомовного населення". У цьому контексті Лавров намагався виправдати окупацію Криму, зазначивши, що "коли нова влада відправила збройні формування на штурм кримського парламенту, народ Криму відмовився підкорятися і провів референдум".

Головна турбота Кремля — "захист російськомовних", а не території

Міністр наголосив, що "для Росії питання не в територіях, а в людях, які століттями жили на цих землях і розмовляли російською". Він згадав і про Одесу, назвавши її "містом, заснованим Катериною II", і розкритикував рішення української влади демонтувати пам’ятник імператриці.

Лавров також згадав про розмови президента Росії Володимира Путіна з американським лідером Дональдом Трампом, намагаючись показати, що Москва нібито відкрито пояснювала свою позицію світовим лідерам. Він заявив, що під час цих контактів питання "територій" не було головним, а основною темою були "права людей".

"Головною турботою тих, хто називає себе захисниками демократії, мають бути люди. Натомість нас звинувачують у різних порушеннях: у тому, що ми "втрутилися у суверенну державу", порушили її незалежність та Будапештський меморандум 1994 року. Передусім ми визнали Україну на підставі її власної Декларації про незалежність та Конституції. У 1990 році була прийнята Декларація про незалежність, де йшлося про без’ядерну, нейтральну, позаблокову державу, яка визнає права всіх національних меншин тощо. Це пізніше було закріплено в конституції країни", — зауважив він.

У інтерв’ю очільник російського МЗС також традиційно переклав провину за війну на Україну. Лавров заявив, що саме Київ відмовився від переговорів навесні 2022 року під впливом тодішнього прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона. Ба більше, він звинуватив західних політиків у тому, що вони "зірвали мирний процес заради власної вигоди" і "змушують Україну продовжувати війну".

Коментуючи питання про можливе завершення війни, Лавров наголосив, що Росія "ніколи не змінювала своїх цілей", а заклики до припинення вогню назвав "спробами виграти час". Він підкреслив, що Росія прагне "врятувати людей від нацистського режиму", який, за його словами, "знищує все російське — мову, культуру, церкву та пам’ять".

Окрім цього, міністр вкотре заявив, що "однією з головних причин конфлікту є розширення НАТО", а також "утиски національних меншин в Україні". При цьому він послався на підтримку Угорщини у питаннях "мовних прав" і похвалив Будапешт за "захист усіх національних меншин".

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров повідомляв, що негайне припинення вогню в Україні означало б, що велика частина країни залишиться під керівництвом "нацистського режиму".

Також Фокус писав, що Білий дім скасував запланований саміт у Будапешті після зриву підготовчої зустрічі Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо.