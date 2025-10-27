Росія нібито ніколи не порушувала Будапештського меморандуму, адже не застосовувала проти України ядерну зброю.

Натомість Київ нібито порушив зобов'язання взяті на себе, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Там ідеться про те, що Україна, так само як і інші колишні радянські республіки, які відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави надають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії свідчать, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", — сказав Лавров.

Він також підкреслив, що паралельно з Будапештським меморандумом ті самі сторони підписали декларацію, де були прописані їх зобов'язання дотримуватися принципів ОБСЄ, включаючи права нацменшин, демократію та свободу слова.

"Усі ці зобов'язання, які були відображені в документах ОБСЄ та підтверджені в рамках прийняття Будапештського меморандуму, були грубо порушені київським режимом", — наголосив Лавров.

Нагадаємо, у вересні Володимир Зеленський заявив, що Будапештський меморандум провалився та "перетворився на порожні слова".

26 жовтня Сергій Лавров заявив, що Москва визнає незалежність України, але водночас виправдовує окупацію її територій.