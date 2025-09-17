"Оккупационные войска": Лавров объяснил, почему ВС РФ будут атаковать миротворцев ЕС в Украине (видео)

Западные миротворцы, размещенные в Украине, будут считаться "оккупационными войсками" и мгновенно превратятся в законные цели для российской армии.

Европа и Украина пытаются заставить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий и сорвать мирное урегулирование. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "круглом столе" Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, любые европейские военные контингенты в Украине станут легитимной целью для армии России.

"Европа явно и достаточно беспардонно пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине. Хотя с позицией реваншизма и нанесения России стратегического поражения европейцам делать там нечего", — заявил Лавров.

Министр отметил, что Украина якобы пытается саботировать мирные усилия Штатов и "не позволить здравым силам на Западе следовать этому курсу".

"Европейцы и украинский режим пытаются убедить Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации с Россией. Превратить войну Байдена в войну Трампа. Париж, Берлин, Лондон и Брюссель исходят именно из этого", — заключил министр.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон 4 сентября заявил о готовности 26 стран отправить миротворцев в Украину. Польша не намерена отправлять войска в Украину даже после войны.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц тоже говорил об отсутствии планов по отправке войск в Украину. Основной гарантией безопасности для Украині является поддержка ее Сил обороны.