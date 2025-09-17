Західні миротворці, розміщені в Україні, вважатимуться "окупаційними військами" і миттєво перетворяться на законні цілі для російської армії.

Related video

Європа й Україна намагаються змусити президента США Дональда Трампа відмовитися від миротворчих зусиль і зірвати мирне врегулювання. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи на "круглому столі" Дипломатичної академії МЗС РФ.

За його словами, будь-які європейські військові контингенти в Україні стануть легітимною метою для армії Росії.

"Європа явно і досить безпардонно намагається відвоювати собі місце за столом переговорів щодо України. Хоча з позицією реваншизму і нанесення Росії стратегічної поразки європейцям робити там нічого", — заявив Лавров.

Міністр зазначив, що Україна нібито намагається саботувати мирні зусилля Штатів і "не дозволити здоровим силам на Заході слідувати цьому курсу".

"Європейці та український режим намагаються переконати Трампа відмовитися від миротворчих зусиль, повернутися до конфронтації з Росією. Перетворити війну Байдена на війну Трампа. Париж, Берлін, Лондон і Брюссель виходять саме з цього", — підсумував міністр.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон 4 вересня заявив про готовність 26 країн відправити миротворців в Україну. Польща не має наміру відправляти війська в Україну навіть після війни.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц теж говорив про відсутність планів щодо відправки військ в Україну. Основною гарантією безпеки для України є підтримка її Сил оборони.