Лавров потрапив у немилість до Путіна: ЗМІ назвали ймовірну причину

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зник із публічного простору після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо, після яких було скасовано нову зустріч президентів РФ і США.

Зокрема, 76-річний глава МЗС не з'явився на засіданні Ради безпеки РФ 5 листопада, звернуло увагу видання The Moscow Times.

На ньому обговорювали, серед іншого, відновлення ядерних випробувань, які востаннє проводили 1990 року. При цьому відсутність Лаврова нібито була "узгодженою".

Також він не представлятиме РФ на саміті G20, який відбудеться 22-23 листопада в Йоганнесбурзі. Замість нього делегацію очолить заступник керівника адміністрації президента Максим Орєшкін за особистим розпорядженням глави Кремля.

Сам Путін до ПАР не полетить, оскільки країна підписала Римський статут, згідно з яким зобов'язана заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду як міжнародного злочинця.

Відео дня

Лавров літав замість президента на саміт БРІКС до Бразилії цього року, а 2022-го — на саміт G20 на Балі.

Востаннє публічні заяви Лавров робив у жовтні. Так, він заявив, що Росія нібито ніколи не порушувала Будапештського меморандуму, адже не застосовувала проти України ядерну зброю.

За день до цього Лавров запевняв, що Москва визнає незалежність України, але при цьому виправдовує окупацію її територій.

Після розмови з Рубіо міністр знову заявив, що негайне припинення вогню не варіант, оскільки більша частина України "залишиться під керівництвом нацистського режиму".

Нагадаємо, Лавров пояснив, чому ЗС РФ атакуватимуть миротворців ЄС в Україні.

Також повідомлялося, чому в Білому домі скасувала зустріч Трампа і Путіна після розмови Лаврова з Рубіо.