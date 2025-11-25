Україна погодилась обмежити чисельність ЗСУ до 800 000: що дізнались медіа про переговори з РФ

Російська Федерація попередила, що мирні переговори в Абу-Дабі можуть надто далеко відійти від мирного плану, який РФ та Сполучені Штати Америки погодили на саміті на Алясці. Водночас стало відомо, що Україна погодила один пункт плану, але зі змінами. Раніше ішлося про зменшення армії до 600 тисяч бійців, але є домовленість про 800 тисяч.

За підсумками переговорів в Абу-Дабі з первісного мирного плану США з 28 пунктів видалили частину, в якій ішлося про відмову України від частини Донецької області, яке не окупували ЗС РФ, ідеться у статті медіа The Financial Times. Про територіальні проблеми, а також про гарантії безпеки говоритимуть президенти США та України під час особистої зустрічі. При цьому медіа нагадали, що за підсумками зустрічі на Алясці Дональд Трамп говорив про готовність визнати окупацію Криму та вимогам від України відвести війська з певних ділянок в обмін на зупинку бойових дій.

FT описало передісторію мирного плану США, про який вперше дізнались 20 листопада, потім терміново обговорили 22-23 листопада у Женеві, а тепер уточнюють в ОАЕ. При цьому уточнюється, що досі не ясно, хто увійшов до складу російської делегації, чи були тристоронні зустрічі представників США, РФ та України, чи США говорили з кожною зі сторін окремо. Один з неназваних співрозмовників медіа підсумував, що Україна погодилась на пропозиції, сформульовані в Абу-Дабі.

Відео дня

"[Видатний член української делегації] висловився щодо перспективи неминучої зустрічі в Білому домі між Трампом і Зеленським і сказав, що Україна значною мірою погодилася на цю пропозицію", — ідеться у статті.

Мирний план США — деталі

Про деталі переговорів в Абу-Дабі щодо мирного плану США написало медіа Axios. Невказане джерело медіа повідомило, що у переговорах бере участь голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. З'ясувалось, що Буданов планував зустріч з головою американської розвідки в ОАЕ, але йому довелось долучитись до неочікуваних переговорів. Уточнюється, що політ міністра армії США Дена Дрісколла до того ж міста, в якому був Буданов, "здивувала сторони та змінила початковий план". Також додається, що питання НАТО і відносин США та РФ взагалі винесені за рамки плану, а Трамп і Зеленський говоритимуть на найчутливішу тему — про території.

Зі свого Reuters процитувало речника Дрісколла, підполковник армії США Джеффа Толберта. З його слів, топпосадовець Білого дому провів переговори з російською делегацією щодо миру в Україні, постійно перебуває на зв'язку з Вашингтоном і налаштований "оптимістично".

На порталі ГУР Міноборони та в особистих акаунтах Буданова у соцмережах поки не коментували його можливу участь у переговорах щодо мирного плану США в Абу-Дабі.

Зазначимо, Фокус писав про заяву Лаврова щодо мирного плану США. Глава МЗС РФ заявив, що Росія начебто досі не отримала офіційного проєкту на 28 пунктів, але дістала їх неофіційними шляхами. З його слів, росіяни ще не знають зміст оновленого плану, про який говорили у Женеві, але застерігають, що не потрібно відходити надто далеко від домовленостей Трампа і Путіна на Алясці.

Нагадуємо, 25 листопада прем'єр-міністр України Рустем Умєров повідомив, коли очікується візит Зеленського у Вашингтон задля уточнення мирного плану США.