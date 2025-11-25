Украина согласилась ограничить численность ВСУ до 800 000: что узнали медиа о переговорах с РФ

Российская Федерация предупредила, что мирные переговоры в Абу-Даби могут слишком далеко отойти от мирного плана, который РФ и Соединенные Штаты Америки согласовали на саммите на Аляске. В то же время стало известно, что Украина согласовала один пункт плана, но с изменениями. Ранее речь шла об уменьшении армии до 600 тысяч бойцов, но есть договоренность о 800 тысячах.

По итогам переговоров в Абу-Даби из первоначального мирного плана США из 28 пунктов удалили часть, в которой говорилось об отказе Украины от части Донецкой области, не оккупированной ВС РФ, говорится в статье медиа The Financial Times. О территориальных проблемах, а также о гарантиях безопасности будут говорить президенты США и Украины во время личной встречи. При этом медиа напомнили, что по итогам встречи на Аляске Дональд Трамп говорил о готовности признать оккупацию Крыма и требовал от Украины отвести войска с определенных участков в обмен на остановку боевых действий.

FT описало предысторию мирного плана США, о котором впервые узнали 20 ноября, затем срочно обсудили 22-23 ноября в Женеве, а теперь уточняют в ОАЭ. При этом указано, что до сих пор не ясно, кто вошел в состав российской делегации, были ли трехсторонние встречи представителей США, РФ и Украины, или США говорили с каждой из сторон отдельно. Один из неназванных собеседников медиа подытожил, что Украина согласилась на предложения, сформулированные в Абу-Даби.

Відео дня

"[Видный член украинской делегации] высказался относительно перспективы неизбежной встречи в Белом доме между Трампом и Зеленским и сказал, что Украина в значительной степени согласилась на это предложение", — говорится в статье.

Мирный план США — детали

О деталях переговоров в Абу-Даби по мирному плану США написало медиа Axios. Неуказанный источник медиа сообщил, что в переговорах участвует глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Выяснилось, что Буданов планировал встречу с главой американской разведки в ОАЭ, но ему пришлось присоединиться к неожиданным переговорам. Уточняется, что полет министра армии США Дэна Дрисколла в тот же город, в котором был Буданов, "удивил стороны и изменил первоначальный план". Также добавляется, что вопрос НАТО и отношений США и РФ вообще вынесены за рамки плана, а Трамп и Зеленский будут говорить на самую чувствительную тему — о территориях.

В свою очередь Reuters процитировало представителя Дрисколла, подполковник армии США Джеффа Толберта. По его словам, топ-чиновник Белого дома провел переговоры с российской делегацией на тему мира в Украине, постоянно находится на связи с Вашингтоном и настроен "оптимистично".

На портале ГУР Минобороны и в личных аккаунтах Буданова в соцсетях пока не комментировали его возможное участие в переговорах по мирному плану США в Абу-Даби.

Отметим, Фокус писал о заявлении Лаврова относительно мирного плана США. Глава МИД РФ заявил, что Россия якобы до сих пор не получила официального проекта на 28 пунктов, но получила их неофициальными путями. По его словам, россияне еще не знают содержание обновленного плана, о котором говорили в Женеве, но предостерегают, что не нужно отходить слишком далеко от договоренностей Трампа и Путина на Аляске.

Напоминаем, 25 ноября премьер-министр Украины Рустем Умеров сообщил, когда ожидается визит Зеленского в Вашингтон для уточнения мирного плана США.