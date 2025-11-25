Зеленський поїде до США задля узгодження "мирного плану": коли планують зустріч

25 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна очікує на організацію візиту Президента до США вже у листопаді для завершення фінальних етапів переговорів і досягнення домовленості з Дональдом Трампом. За його словами, цьому передували конструктивні зустрічі української та американської делегацій у Женеві.

Як повідомляє посадовець на своїй сторінці у Facebook, переговори між українською та американською сторонами в Женеві мали продуктивний і конструктивний характер. Він зазначив, що сторони досягли спільного розуміння щодо ключових умов майбутньої угоди, яка нині перебуває на фінальній стадії опрацювання.

У своєму дописі секретар РНБО підкреслив, що Україна високо оцінює зусилля Президента США Дональда Трампа, спрямовані на завершення війни. Також він наголосив на важливості подальшої підтримки з боку європейських партнерів України у процесі реалізації наступних кроків після проведених переговорів.

Відео дня

Публікація Рустема Умєрова на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

"Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля Президента Трампа, спрямовані на завершення війни", — йдеться в дописі.

Крім того, Умєров підтвердив, що українська сторона розраховує на організацію офіційного візиту президента України до Сполучених Штатів у найближчу можливу дату в листопаді. Метою цього візиту, за його словами, має стати завершення фінальних етапів переговорного процесу та досягнення домовленостей із Президентом США.

Зустріч Зеленського та Трампа: що планують обговорювати політики

Нагадаємо, що 24 листопада Reuters повідомило: у Вашингтоні та Києві розглядають можливість візиту Президента України Володимира Зеленського до США вже цього тижня. Головною метою поїздки стане особиста розмова з Президентом Дональдом Трампом про ключові аспекти мирного плану, передусім територіальні питання. Остаточне рішення щодо дати візиту поки що не ухвалене.

Окрім цього, за інформацією Axios, Зеленський опинився під значним тиском, погоджуючи мирний план США для обговорення. Перемовини проходили за участі радників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також секретаря РНБО Рустема Умєрова. Саме під час цих переговорів Зеленський дізнався всі 28 пунктів плану.

Також Фокус писав, що США відмовилися від жорсткого ультиматуму щодо підписання мирного плану України до 27 листопада та надали більш гнучкі терміни для узгодження документа.