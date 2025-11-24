Дедлайн знято: США більше не вимагають від України підписання мирного плану до 27 листопада, — Bild

США відмовилися від жорсткого ультиматуму щодо підписання мирного плану України до 27 листопада та надали більш гнучкі терміни для узгодження документа. Тепер підписання плану залежатиме від результатів переговорів, а питання американської підтримки України не пов’язане з конкретною датою.

Як повідомляє Bild, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Сполучені Штати більше не наполягають на жорсткому дотриманні терміну підписання мирного плану, який раніше був встановлений на четвер, 27 листопада. Рубіо зазначив, що хоча він особисто бажав би завершення угоди найближчими днями, точна дата підписання – чи то середа, чи четвер, чи п’ятниця, чи навіть понеділок наступного тижня – не є критичною. На першому місці для США залишається ситуація в Україні та безпека громадян.

Ще у п’ятницю колишній президент США Дональд Трамп, представляючи свій 28-пунктний план, заявив, що Зеленський рано чи пізно "доведеться його схвалити". За даними Washington Post, раніше американська сторона навіть ставила питання під загрозу продовження військової та розвідувальної підтримки України у випадку відмови від плану.

Опублікування плану спричинило швидку реакцію європейських лідерів. Канцелярія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер особисто намагалися зв’язатися з Трампом, щоб представити європейську позицію та пояснити потенційні наслідки плану для України. За інформацією Bild, такі звернення справили свій ефект: на питання журналістів у суботу, чи був ультиматум остаточною пропозицією, Трамп відповів, що це не так, і що пошук компромісного рішення триває.

Як пише The Economist, термін для підтримки мирного плану, який раніше називався 27 листопада, може бути продовжений ще на тиждень. Рубіо підкреслив, що переговорний процес триває, і остаточна угода має бути схвалена як президентом України Володимиром Зеленським, так і Трампом, можливо, під час майбутньої зустрічі у Вашингтоні. Зараз усі загрози, пов’язані з втратою Україною доступу до американської розвідки та критично важливих озброєнь, відсутні.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує найближчим часом приїхати до США, щоб обговорити із Дональдом Трампом "мирний план".

Також Фокус писав, що під час зустрічі в Женеві українська делегація отримала від Сполучених Штатів Америки угоду про безпекові гарантії, яка передбачає пряму військову участь американців у захисті від нападу росіян.